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Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря

Стороны уже обсудили ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора договорились встретиться 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

"В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года", - отметили в правительственной пресс-службе.

В белорусском Совмине проинформировали, что телефонный разговор глав правительств Белоруссии и России состоялся по инициативе российской стороны. Медведев поздравил Румаса с 50-летием. "Премьер-министр России пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов", - отметили в пресс-службе Совмина Белоруссии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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