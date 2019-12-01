Премьер-министры Белоруссии и России встретятся 6 декабря

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора договорились встретиться 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

"В рамках телефонного разговора был обсужден ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции. Также премьер-министры договорись провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года", - отметили в правительственной пресс-службе.

В белорусском Совмине проинформировали, что телефонный разговор глав правительств Белоруссии и России состоялся по инициативе российской стороны. Медведев поздравил Румаса с 50-летием. "Премьер-министр России пожелал своему белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов", - отметили в пресс-службе Совмина Белоруссии.