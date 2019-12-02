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Начало процедуры импичмента Трампа

Белый дом не будет принимать участие в слушаниях 4 декабря по импичменту Трампа

Остается неясным, обеспечит ли юридический комитет Палаты представителей Конгресса США президенту "справедливый процесс", отметили в вашингтонской администрации

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Белый дом не будет участвовать в запланированных на 4 декабря слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письме юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне на имя председателя юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк).

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"Несправедливо ожидать от нас, что мы будем участвовать в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний", - говорится в документе.

"Более того, приглашение на академическую дискуссию с профессорами права не предоставляет президенту и подобие справедливого процесса. Таким образом, в нынешних условиях мы не намерены участвовать в ваших слушаниях в среду", - заключил юрисконсульт. Сиполлоне по сути не стал отрицать, что Трамп или его представитель может принять участие в следующем заседании комитета в рамках импичмента.

Ранее Надлер сообщил, что первые слушания в его комитете по инициированной демократами процедуре будут носить название "Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента" и пройдут 4 декабря в 10:00 (18:00 мск). На них выступят эксперты в области права.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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