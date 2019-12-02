Министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршбу освободили от должности

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в понедельник освобожден от занимаемой должности указом президента республики Рауля Хаджимбы. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации президента Абхазии.

Наблюдатели не исключают, что Аршба был отправлен в отставку после инцидента в Сухуме 22 ноября, когда неизвестные обстреляли ресторан. В результате ЧП погибли два человека, четверо пострадали.

"Аршба освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии, президент сегодня подписал указ", - сказал сотрудник администрации. По его словам, причина освобождения в указе президента не указана.

Аршба возглавлял МВД с 2017 года.

Генпрокурор Абхазии

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба может быть освобожден от занимаемой должности вслед за министром внутренних дел Гарри Аршбой, президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен внести этот вопрос в парламент, сообщается на официальном сайте главы государства.

В понедельник на совещании с силовиками Хаджимба заслушал отчет о ходе расследования преступлений, совершенных в ноябре текущего года в городе Сухум, в том числе убийство в центре города 22 ноября двух мужчин.

В совещании принимали участие вице-президент Аслан Барциц, спикер парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба.

"На Совете безопасности [22 ноября] были определены сроки по раскрытию этих преступлений. Результат, который мы имеем, требует от меня принятия решений об отставке министра внутренних дел и внесения в Народное собрание представления об освобождении генерального прокурора", - сказал президент.

Как стало известно, заседание парламента может состояться в понедельник, у стен парламента собралось около 200 человек, родственников убитых 22 ноября граждан республики Шамбы и Авидзбы.