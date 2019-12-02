Спецкоординатор ООН призвал все страны обсудить нераспространение ОМУ на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Все страны должны участвовать в обсуждении вопроса о нераспространении вооружений на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью ТАСС спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов, комментируя отказ США и Израиля принимать участие в конференции ООН по созданию в регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Я считаю, что у всех без исключения членов международного сообщества есть заинтересованность в снижении угрозы риска еще одной гонки вооружений на Ближнем Востоке, угрозы распространения ядерного оружия. Дискуссии вокруг темы свободной от ядерного оружия зоны ведутся в ООН очень давно, - сказал Младенов. - Я надеюсь, что все страны будут способны найти путь возвращения за стол переговоров по этому вопросу, потому что, безусловно, если смотреть на глобальную перспективу, распространение вооружений остается одним из главных рисков для международного мира и безопасности".

"Мы должны приложить все силы, чтобы предотвратить это, - подчеркнул эмиссар ООН. - Конечно, эта тема особенно остро стоит на Ближнем Востоке, но не только там".

Конференция ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, прошла 18-22 ноября в Нью-Йорке. По ее итогам принята политическая декларация, в которой содержится обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать разработку соглашения о создании в регионе такой зоны. Кроме того, достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября. Вторая сессия намечена на 16-20 ноября 2020 года, она пройдет под председательством Кувейта.

На прошлой неделе директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Вашингтон пытался помешать усилиям других стран по проведению конференции. Ермаков также выразил сожаление, что в конференции не принял участие Израиль.