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Начало процедуры импичмента Трампа

СМИ: республиканцы назвали обоснованными сомнения Трампа о помощи Киеву

Республиканцы также отвергли обвинения демократов в адрес президента США о намерении извлечь политические выгоды из расследования против семьи Джозефа Байдена

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Республиканцы в преддверии новой фазы слушаний по расследованию дела об импичменте президента США Дональда Трампа подготовили доклад, в котором отвергли основные доводы демократов, инициировавших процедуру отстранения от власти главы Белого дома. Об этом сообщает газета The Hill.

"При правильном понимании изначальные сомнения президента [США] насчет того, [стоит ли проводить] встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставлять Киеву военную помощь без внимательного рассмотрения, вполне оправданны, - цитирует издание выдержки из 123-страничного документа. - Расследование касательно телефонного разговора [президентов США и Украины] показало, что никакой "услуги за услугу", взяточничества, принуждения и злоупотребления властью не было. Президент Дональд Трамп имел обоснованный скептицизм из-за продолжающейся повсеместно коррупции на Украине".

Кроме того, республиканцы категорически отвергли обвинения демократов в адрес Трампа о намерении извлечь политические выгоды из расследования против семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В докладе также отрицаются какие-либо попытки главы Белого дома помешать даче показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса.

Однопартийцы президента утверждают, что демократы начали работу по подготовке импичмента Трампа сразу после его избрания.

Теги
Байден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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