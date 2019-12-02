СМИ: республиканцы назвали обоснованными сомнения Трампа о помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Республиканцы в преддверии новой фазы слушаний по расследованию дела об импичменте президента США Дональда Трампа подготовили доклад, в котором отвергли основные доводы демократов, инициировавших процедуру отстранения от власти главы Белого дома. Об этом сообщает газета The Hill.

"При правильном понимании изначальные сомнения президента [США] насчет того, [стоит ли проводить] встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставлять Киеву военную помощь без внимательного рассмотрения, вполне оправданны, - цитирует издание выдержки из 123-страничного документа. - Расследование касательно телефонного разговора [президентов США и Украины] показало, что никакой "услуги за услугу", взяточничества, принуждения и злоупотребления властью не было. Президент Дональд Трамп имел обоснованный скептицизм из-за продолжающейся повсеместно коррупции на Украине".

Кроме того, республиканцы категорически отвергли обвинения демократов в адрес Трампа о намерении извлечь политические выгоды из расследования против семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В докладе также отрицаются какие-либо попытки главы Белого дома помешать даче показаний свидетелей в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса.

Однопартийцы президента утверждают, что демократы начали работу по подготовке импичмента Трампа сразу после его избрания.