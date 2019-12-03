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СМИ: датский премьер хочет обсудить вопрос Гренландии на встрече с Трампом

Метте Фредериксен сообщила, что главным посланием датской стороны будет желание расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент США Дональд Трамп обсудят в среду на встрече в рамках проходящего в Лондоне саммита НАТО вопросы безопасности, связанные с Гренландией и Арктическим регионом в целом. Об этом во вторник вечером сообщает агентство Ritzaus Bureau.

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"Позиция Дании в отношении Гренландии всем хорошо известна. Я думаю, мы будем обсуждать много разных вещей", - заявила Фредериксен. Она добавила, что Гренландия с Арктикой, "естественно, окажутся в числе обсуждаемых тем".

Премьер-министр также отметила, что главным посланием датской стороны будет "желание расставить приоритеты в предпринимаемых в Арктике усилиях". Особое внимание должно быть уделено возможностям контроля за воздушным и морским пространством - наблюдению за тем, что происходит в небе и под водой. По мнению Фредериксен, американская сторона об этом знает и довольна таким подходом.

В связи с этим правительство королевства намерено выделить на Арктику 1,5 млрд крон ($230 млн), так как "значение этого района возрастает и с точки зрения политики безопасности".

Теги
СШАДанияТрамп, ДональдФредериксен, Метте
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