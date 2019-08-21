Как США приобретали территории у других стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2019 года президент CША Дональд Трамп разместил в Twitter информацию об отказе датского премьер-министра Метте Фредериксен обсуждать с ним возможность продажи Гренландии, территории в составе Дании, имеющей права широкой автономии. По данным газеты The Washington Post, в администрации президента США обсуждалась перспектива ежегодных выплат Дании в размере $600 млн в случае передачи острова в бессрочное владение. Эта сумма была определена исходя из ежегодных трат королевства на его содержание.

В разные годы США приобретали ряд территорий у других стран. ТАСС подготовил материал о таких сделках.

Луизиана

В 1802 году президент США Томас Джефферсон распорядился начать переговоры с Францией о покупке города Новый Орлеан, находившегося на территории французской колонии Луизиана. Город имел выгодное географическое положение - страна, владеющая им, могла контролировать реку Миссисипи. США готовы были заплатить Франции $10 млн, однако им было предложено приобрести всю территорию Луизианы (более 2,1 млн кв. км или 22,3% от нынешней площади США) за $15 млн. Договор был подписан 30 апреля 1803 года в Париже, Сенат США одобрил его 20 октября. Для оплаты американские власти использовали облигации, которые были доставлены в Европу и проданы Францией лондонскому банковскому дому братьев Бэринг. Часть средств была задействована при взаимозачете долгов между Францией и США. Окончательная сумма, которую получила Франция, была равна $8,8 млн. Фактический переход земель к США состоялся только 10 марта 1804 года. В результате площадь США увеличилась вдвое. Покупка Луизианы является одной из крупнейших в истории сделок с землей. В настоящее время на месте исторической Луизианы расположены территории 15 штатов.

Мексиканские территории

В 1848 году по итогам американо-мексиканской войны, закончившейся поражением Мексики, был заключен договор Гуадалупе-Идальго. В соответствии с его условиями к Соединенным Штатам отошло более половины территории соседнего государства - 2,3 кв. км (мексиканские штаты Техас, Верхняя Калифорния, Нью-Мексико, Аризона). Согласно договору, США выплатили Мексике "компенсацию" за потерянные территории в размере $15 млн. Кроме того, американское правительство обязалось удовлетворить все финансовые претензии своих граждан к Мексике в сумме $3,2 млн. Через несколько лет, в 1854 году, американский дипломат Джеймс Гадсден заключил американо-мексиканский договор, в результате которого США за $10 млн получили долину Месилья площадью около 120 тыс. кв. км. (территории между реками Колорадо, Хила и Рио-Гранде). Необходимость ее приобретения объяснялась планами по строительству транстихоокеанской железной дороги. В настоящее время купленные у Мексики земли являются частью штатов Аризоны и Нью-Мексико.

Аляска

Впервые на необходимость продажи Аляски, входившей в состав Российской империи, указал губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский в 1853 году в записке Николаю I. Он отметил, что США "неминуемо" распространятся по всей Северной Америке и что "рано или поздно придется им уступить" эту территорию. В 1857 году идею продажи Аляски озвучил великий князь Константин Романов. Одним из доводов было сохранение "тесного союза" с США, что в свою очередь требовало устранения "всего, что могло бы породить несогласие между двумя великими державами". Кроме того, для развития региона требовались крупные финансовые вложения. 30 марта 1867 года был заключен русско-американский договор о продаже полуострова Аляска за $7,2 млн золотом (11,3 млн рублей). 15 мая 1867 года договор был утвержден императором Александром II, 18 октября 1867 года состоялась официальная передача территории. В 1959 году Аляска стала 49-м штатом Соединенных Штатов.

Филиппины

В декабре 1898 года подписанием Парижского мирного договора завершилась американо-испанская война. По договору Испания передала Филиппины вместе с Пуэрто-Рико и Гуамом в управление США, получив в качестве компенсации $20 млн. В 1934 году США ввели на Филиппинах внутреннее самоуправление (закреплено конституцией 1935 года) и обязались через 10 лет предоставить островам независимость. Колониальное господство США на Филиппинах, прерывавшееся на время японской оккупации в 1941-1945 годах, завершилось 4 июля 1946 года провозглашением Республики Филиппины.

Виргинские острова

В XVII-XVIII веках Виргинские острова были разделены между Великобританией (сегодня это Британские Виргинские Острова) и Данией. В 1917 году датская часть архипелага была продана США за $25 млн. В 1927 году жители Американских Виргинских Островов получили гражданство США, но без права участия в выборах президента и в Конгресс США. До 1954 года острова управлялись Министерством внутренних дел США. Затем они получили статус неинкорпорированной организованной территории США, в соответствии с которым было введено местное самоуправление и создан парламент. Вопросы внешней политики, обороны и финансов остались в ведении США.

История с покупкой Манхэттена

Одна из самых известных историй о покупке земель у индейцев Северной Америки связана с островом Манхэттен. Однако его купили не американцы. В 1626 году губернатор нидерландской колонии Новые Нидерланды Петер Минёйт выкупил у индейцев часть острова (примерно 4 кв. км, общая площадь - 60 кв. км). Само название Manna-hata с индейского языка делавэр переводится как "скалистый остров". По легенде, индейцы получили от Минёйта "стеклянные бусы и другие безделушки" стоимостью 60 гульденов ($24 по нынешнему курсу). В настоящее время эта территория носит название Инвуд и располагается в районе Манхэттена в Нью-Йорке.