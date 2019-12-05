Власти Мексики договорились укреплять сотрудничество с США в сфере борьбы с преступностью

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Мексика будет развивать сотрудничество с США для противодействия организованной преступности, действующей по обе стороны общей границы. Об этом говорится в заявлении МИД латиноамериканского государства, обнародованном в четверг после переговоров членов его правительства с министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром. В число основных вопросов, затронутых в ходе беседы, вошли взаимодействие в борьбе с контрабандой оружия, наркотиков, а также препятствование отмыванию денег.

"На встрече была достигнута договоренность укреплять Группу высокого уровня Мексики и США по вопросам безопасности, созданную 27 августа этого года, чтобы бороться с организованной преступностью, которая действует по обе стороны границы", - указывается в документе. С мексиканской стороны в переговорах участвовали руководитель МИД Марсело Эбрард, министр общественной безопасности Альфонсо Дурасо и глава министерства военно-морского флота Хосе Рафаэль Дуран.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим группировкам. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела. Эбрард заявлял, что латиноамериканская страна не потерпит нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

Неизвестные преступники в конце ноября убили на границе штатов Сонора и Чиуауа девятерых членов семьи Ле Барон, в том числе шестерых детей. Все они имели гражданство Мексики и США. Эта трагедия заставила их родственников обратиться к Трампу с просьбой объявить наркокартели террористическими организациями.

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.