Джонсон назвал чепухой заявления оппозиции по поводу будущей границы с Северной Ирландией

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "полнейшей чепухой" заявления оппозиции о том, что правительство готовится к появлению таможенной границы между основной частью Великобритании и Северной Ирландией после Brexit. Об этом глава правительства сказал в пятницу, комментируя соответствующее заявление, сделанное ранее лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином.

В пятницу оппозиционер представил правительственный доклад, из которого следовало, что после развода с ЕС при поездках в Северную Ирландию придется заполнять таможенные декларации, подвергать грузы проверкам, а сами товары в Ольстере подорожают из-за дополнительных пошлин.

"Я не видел документ, который вы упоминаете, но это полнейшая чепуха", - приводит агентство Reuters слова Джонсона, сказанные в ответ на вопрос журналиста. "К товарам, которые будут направляться в Северную Ирландию со стороны остальной Великобритании и обратно, не будут применены проверки, потому что мы выйдем из ЕС как единое целое", - добавил Джонсон, речь которого показывал в прямом эфире телеканал Sky News.

Позже Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщил о том, что упомянутый Корбином документ был подготовлен в рамках предварительной оценки одного из вариантов сделки, который в итоге был отвергнут.

Выступление и Корбина, и Джонсона прошло в рамках кампании к намеченным на 12 декабря досрочным парламентским выборам.