Лидер лейбористов обвинил Джонсона в искажении фактов

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин представил в пятницу секретный правительственный доклад, согласно которому после Brexit между основной частью Великобритании и Северной Ирландией появится таможенная граница. Выступление Корбина, которое прошло в рамках кампании к намеченным на 12 декабря досрочным парламентским выборам, показывал в прямом эфире телеканал Sky News .

"[Британский премьер Борис] Джонсон заявил, что по условиям его сделки проверок между Северной Ирландией и остальной Великобританией не будет, что будет обеспечен беспрепятственный доступ [товаров]. В частном порядке правительство говорит нечто совершенно иное. Оно говорит, что будут введены таможенные декларации и проверка безопасности между Северной Ирландией и остальной Великобританией", - сказал лидер оппозиции. При этом Корбин добавил, что товары, возможно, будут обложены дополнительными тарифами, заявив: "Сделка Бориса будет ужасной для бизнесменов и рабочих мест по всей Великобритании, и правительственный доклад подтверждает это".

Политик процитировал доклад, в котором, по его утверждениям, говорится о том, что "сделка будет в высшей степени разрушительна для экономики Северной Ирландии", а последствия от нее будут сопоставимы с применением тарифов на 30% товаров, приобретаемых в регионе. В частности, по информации Корбина, правительство предсказывает повышение розничных цен.

"Речь идет не об одной лишь Северной Ирландии, сделка, процитирую доклад, может оказать "значительное воздействие на экономику Шотландии и Уэльса", - сказал Корбин, заметив, что Северная Ирландия в правительственном документе называется "черным ходом для завоза товаров на британский рынок без уплаты пошлин".

Правительство пока не прокомментировало опубликованный лейбористами документ.

Тема возможного появления после Brexit границы между Северной Ирландией (составная часть Великобритании), и входящей в ЕС Республикой Ирландия было основной сложностью при заключении соглашения между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода королевства из состава Евросоюза. Джонсон договорился с ЕС о новых условиях Brexit, согласно которым Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС, но будет оставаться членом единого рынка и соблюдать соответствующие нормативы ЕС после Brexit. При этом также предлагалось, что к 2025 году Ассамблея (однопалатный парламент Северной Ирландии) примет решение о том, продолжат ли для региона действовать правила ЕС или же необходимо будет перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.