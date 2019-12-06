МИД Турции сообщил, что республика не изменила позицию по приобретению С-400 у России

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил в пятницу, что позиция Анкары по вопросу приобретения у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не изменилась. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Анкаре.

"Наша позиция по теме С-400 ясна, она не изменилась. Мы считаем, что это наше суверенное право [приобретать С-400]. <...> После этого мы продолжим в аналогичной манере укреплять наш оборонпром", - сказал он, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС о возможности заключения соглашения с РФ по второй поставке комплексов С-400 Турции.

При этом Аксой также напомнил, что тема по поставкам американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" (Patriot) не закрыта.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.