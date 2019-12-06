{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Турции сообщил, что республика не изменила позицию по приобретению С-400 у России

Хами Аксой заявил, что приобретение у Москвы зенитных ракетных систем - суверенное право страны

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил в пятницу, что позиция Анкары по вопросу приобретения у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не изменилась. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Анкаре.

На эту тему
Как российский "Ворчун" Эрдогана с США поссорил

"Наша позиция по теме С-400 ясна, она не изменилась. Мы считаем, что это наше суверенное право [приобретать С-400]. <...> После этого мы продолжим в аналогичной манере укреплять наш оборонпром", - сказал он, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС о возможности заключения соглашения с РФ по второй поставке комплексов С-400 Турции.

При этом Аксой также напомнил, что тема по поставкам американских зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" (Patriot) не закрыта.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Париж выразил солидарность с Берлином в связи с высылкой российских дипломатов
Ранее МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России из-за недостаточного, по мнению Берлина, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС