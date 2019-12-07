Кравчук: призыв к протестам перед саммитом "нормандской четверки" разъединяет Украину

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал представителей фракций "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина", которые призвали украинцев выйти на протест в преддверии саммита "нормандской четверки" в Париже.

"Вы не помогаете Украине, а мешаете Украине. Тут работает не интерес - помочь Украине, а ненависть к тому, что они ["Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос"] не у власти", - сказал Кравчук в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина".

"Если вы хотите помочь процессу - то против кого этот протест? Если вы хотите объединиться, то пишите документы, которые способствуют объединению. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю", - добавил он.

Саммит лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) запланирован на 9 декабря в Париже.

Ранее руководители трех украинский партий - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать "красные линии" в ходе встречи лидеров "четверки". Они уверены, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, руководители оппозиционных партий назвали "красной линией" выборы на неподконтрольных территориях в Донбассе до "выполнения условий безопасности и деоккупации". Лидеры партий также предупредили власть о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против России.