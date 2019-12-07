В Минске состоялась несанкционированная акция оппозиции против интеграции с Россией

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в субботу без серьезных инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В общей сложности она продлилась около пяти часов. Несколько сотен участников акции после митинга на Октябрьской площади, который начался в полдень (совпадает с мск), колонной под националистическими бело-красно-белыми флагами, флагами Евросоюза, плакатами с антироссийскими лозунгами прошли шествием вдоль проспекта Независимости к Дому правительства и обратным маршрутом. Затем они побывали в других знаковых местах города, где проводили мини-митинги. Сотрудники милиции предупреждали оппозицию по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, призывали разойтись и напоминали об ответственности, однако позволяли передвигаться оппозиционерам беспрепятственно.

С инициативой проведения акции на Октябрьской площади выступил сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. На митинге он объявил, что акция в Минске будет долгосрочной и призвал продолжить ее в воскресенье.

Инициатор манифестации ранее получил предупреждение от властей за организацию несанкционированного мероприятия. Правоохранительные органы пока комментариев не дают.