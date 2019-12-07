Корбин отверг предположения, что за публикацией секретных документов стояла Россия

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отверг предположения СМИ о том, что Россия якобы причастна к распространению секретных материалов правительства Соединенного Королевства, которыми позже воспользовались лейбористы. Об этом он заявил в субботу в эфире телеканала Sky News.

"Это такой вздор. Когда мы распространили документы, ни на каком этапе премьер-министр или кто-либо еще не отрицал, что эти документы настоящие, не отрицал выдвинутые нами аргументы", - сказал Корбин.

Что за документы

2 декабря газета Daily Telegraph со ссылкой на выводы неправительственной организации Атлантический совет и американской аналитической компании Graphika сообщила, что скандальные документы в конце октября были опубликованы на американском портале Reddit пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка. Он разместил ссылку на 450-страничный британский правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход идущих уже два года переговоров с США о заключении торгового соглашения с Великобританией после Brexit.

Через две недели в оппозиционной Лейбористской партии заявили о том, что документы доказывают намерение премьер-министра Бориса Джонсона "продать США" Национальную систему здравоохранения (NHS) Великобритании, обеспечивающую бесплатным медобслуживанием всех жителей страны. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в королевстве 12 декабря, судьба NHS, которая испытывает недостаток в кадрах и финансировании, является одной из самых важных для избирателей.

"Мы получили доступ к этим документам, мы считаем, что они правильные, и до вчерашнего дня никто не отрицал правильность этих документов", - рассказал Корбин.

Эксперты считают появление документов в соцсетях за считанные недели до выборов целенаправленной "информационной операцией", к которой может быть причастна иностранная держава. При этом представитель компании Graphika Бен Ниммо признает, что в настоящий момент у специалистов не хватает информации для того, чтобы сказать, кто именно стоит за публикацией компромата на консерваторов.

В субботу Reddit, на котором ведут дискуссии и публикуют новости, заявил о том, что удалил 62 аккаунта, связанных с кампанией по вмешательству в предстоящие британские выборы.

Комментарий Джонсона

В субботу премьер-министр Борис Джонсон также прокомментировал историю вокруг якобы имевшей место публикации документов на портале Reddit. "Я действительно думаю, что нам нужно докопаться до сути этого, мы (пока) не установили правду", - сказал Джонсон, не упомянув Россию в ответ на вопрос, обеспокоен ли он тем, что РФ вмешивается в нынешнюю избирательную кампанию. "Этот документ, что бы он ни был призван доказать, не смог доказать того, на что надеялись Джереми Корбин и Лейбористская партия. Это было еще одним маневром по отвлечению внимания от того, что в основе политики лейбористов в отношении Brexit лежит пустота", - сказал премьер-министр.

Ранее Джонсон уже несколько раз отвергал обвинения оппозиции, заявляя, что NHS не продается, а все утверждения о тайных переговорах на этот счет - вымысел.

И снова о России

Тем временем Корбин, в свою очередь, воспользовался обсуждением утечки информации через Reddit, чтобы затронуть тему доклада о той угрозе, которую Россия якобы может представлять для британской демократии. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности. В конце октября глава комитета, бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, ранее исключенный из правящей Консервативной партии, обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности документа, который был направлен на Даунинг-стрит еще 17 октября. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.

"Проблема в том, что эти документы точно показывают, что британское правительство делало во время дискуссий с администрацией Дональда Трампа в США, а также почему премьер-министр отказался публиковать доклад о вмешательстве России в британскую политику, который он скрывает очень долгое время", - сказал Корбин.

Ранее Джонсон сравнил утверждения о том, что Россия в 2016 году могла оказать влияние на исход референдума о Brexit, с мифом о существовании Бермудского треугольника. Заявил он о нереальности подобных гипотез и в субботу. "Я могу повторить то, что я уже сказал по этому поводу - у меня нет свидетельств никакого успешного вмешательства России в какое бы то ни было демократическое событие в этой стране", - заметил Джонсон.

Позиция Москвы

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. На прошлой неделе новый посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью журналистам российских информационных агентств призвал британских политиков не спекулировать перед выборами на вопросах, касающихся России. По словам посла, есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".