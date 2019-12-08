Организаторы акции протеста в Гонконге сообщили, что она собрала до 800 тыс. участников

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. человек приняли участие в воскресенье в санкционированной властями акции протеста в Гонконге. Такую оценку привел координатор шествия из "Гражданского фронта за права человека" Джимми Шум.

Группы демонстрантов прошли маршем от парка Виктория в сторону делового центра по согласованному с полицией маршруту. "Пять требований, ни одним меньше!", "Долой слезоточивый газ!", "Даешь свободу и демократию!" - гласили плакаты в руках активистов. Некоторые из них размахивали американскими флагами, другие - пели популярную песню "Слава Гонконгу", ставшую неофициальным гимном протестного движения.

Правоохранительные органы предупреждали, что митинг должен пройти мирно и спокойно, без провокаций, и завершиться не позже 22:00 (17:00 мск) в районе Central (Централ). В то же время полиция не исключила, что к шествию примкнут радикальные активисты, которые могут сойти с согласованного маршрута и попытаться устраивать беспорядки.