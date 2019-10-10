От карнавала до вандализма. Демонстранты в Гонконге создали свою культуру протеста

В Гонконге уже четыре месяца не утихают массовые акции протеста, вызванные попытками властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы местной администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать "борьбу за демократию". При том, что движение началось с мирных маршей, со временем их характер изменился — протесты переросли в "партизанское" движение с применением самых разных средств и ухищрений. Достаточно сказать о появлении самодельных катапульт на бамбуковых баррикадах или случаях отбивания гранат со слезоточивым газом теннисными ракетками. Радикальные демонстранты вооружаются лазерами, рогатками с железными шариками, палками, мастерят щиты и некие "доспехи". Они облачаются в каски и противогазы, переодеваются в черный прикид, смахивающий на костюмы японских ниндзя или Человека-паука. Весь этот маскарад наступает непосредственно перед вылазками, а "реквизит" у них припрятан в рюкзаках. Скромные студенты-очкарики перевоплощаются в эдаких супергероев. Некоторые из них стали даже приобщаться к занятиям кунг-фу. Не случайно протестующие позаимствовали у легендарного Брюса Ли лозунг "Будь как вода". Это означает умение проявлять гибкость, способность перевоплощаться, приспосабливаться к текущей ситуации для более эффективной борьбы. Принцип гласит: не вступай в прямые столкновения со спецподразделениями полиции, маскируйся, растекайся по улицам и переулкам... От зонтиков до лазеров

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Участники уличного противостояния, которые при отсутствии у них явных лидеров координируют свои действия через интернет-форумы и Telegram-каналы, не слишком боятся полиции. Они возводят баррикады, разбирают кирпичи на тротуарах, забрасывают стражей порядка камнями и бутылками с зажигательной смесью, заготовленными подпольными умельцами-химиками. Были случаи, когда офицеров поливали едкой жидкостью для прочистки труб а-ля "Крот", оставляющей ожоги. В обязательном арсенале демонстрантов — зонтики, предназначенные для защиты не только от дождя и солнца, но и от водометов и видеокамер. А некоторые радикалы имели на вооружении не простые, а "боевые" зонтики — с заостренными наконечниками. Демонстранты вычисляют и жестоко избивают агентов полиции, работающих в толпе под прикрытием. У некоторых даже пытались отобрать табельное оружие. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили два подростка — 14 и 18 лет. В общей сложности с начала лета было задержано свыше 2,3 тыс. участников беспорядков. Среди них много студентов. Не обходится без использования баллончиков с несмываемой черной краской для протестных росписей на стенах и замазывания камер наблюдения. Почти повсеместным стало применение лазерных указок, причем порой довольно мощных. Ими провоцируют и ослепляют стражей порядка по вечерам. Руководство правоохранительных органов предупредило о противозаконности таких действий — они будут расцениваться как "нападение на сотрудников полиции при исполнении". Не менее девяти офицеров уже обратились за медицинской помощью к офтальмологам из-за ослепления лазерами. Как-то раз был задержан и доставлен в участок студент, у которого обнаружили десяток лазерных указок, — полиция теперь приравнивает такие "игрушки" к оружию. Запрет на маски

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Многие участники акций по-прежнему предпочитают прятать лица за масками, несмотря на введенный 4 октября властями запрет на их ношение. Нарушение этого указа может повлечь за собой тюремное заключение сроком до года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.). Однако это не остановило митингующих, а, наоборот, спровоцировало еще больший всплеск протестов с актами вандализма. "Нас много, всех не поймаешь!" — говорит сторонник протестов по имени Раймонд. Он отметил, что обычно демонстранты носят медицинские и респираторные повязки, но в последнее время появилась мода на маски Гая Фокса, как на Западе. На данный момент за нарушение запрета задержаны 77 человек, это крайне мало, однако глава администрации Гонконга считает, что еще рано судить о степени эффективности этой меры. "Умные" фонари В ходе митингов в одном из районов в материковой части города радикалы взялись крушить установленные властями "умные" фонари. Оснащенные сенсорами, камерами, датчиками и системой беспроводной связи, такие многофункциональные столбы способны собирать и анализировать информацию о качестве воздуха, дорожных пробках, погодных и экологических условиях в режиме реального времени. Однако многие продемократические активисты усматривают в этом стремление властей шпионить за окружающими и внедрять систему распознавания лиц. Экономический ущерб от этих действий оценивается в $357 тыс., а ремонтные работы займут не менее трех месяцев. В целом правительство Гонконга в течение трех лет намеревалось установить 400 таких многофункциональных фонарей по всему городу. Стоимость этой программы превышает $34 млн. Теперь она оказалась под угрозой. Ее кураторы подчеркивают, что установленные в фонарях камеры не будут собирать персональную информацию о гражданах и сканировать для распознавания их лица. "Умные" фонари также призваны содействовать в развертывании в мегаполисе нового поколения мобильной сети 5G. Стены Леннона

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Неотъемлемой частью протестного движения в Гонконге стало появление так называемых стен Леннона в разных районах по всему городу. Демонстранты дружно обклеили переходные мосты и подземные переходы многочисленными разноцветными наклейками-стикерами и листовками в поддержку демократии, с критикой властей, а также списком из пяти выдвигаемых требований (отзыв законопроекта об экстрадиции, созыв комиссии для расследования "жестокости" полиции, освобождение всех задержанных, отказ классифицировать акции как "массовые беспорядки", введение прямых свободных выборов). Возле этих своеобразных "арт-площадок" уже неоднократно возникали стычки между продемократическими активистами и их противниками, которые пытались сорвать протестные надписи или поджечь их. Дело доходило до поножовщины, к счастью, обошлось без жертв. Так, в конце августа мужчина, потерявший работу тургида из-за протестов, напал на трех человек с тесаком для разделки мяса и ранил их, вступив с ними в политическую перепалку у одной из стен Леннона. Нападавший был вычислен и пойман. В охране протестных листовок нередко участвуют волонтеры. Со своей стороны противники беспорядков стали выставлять патрули из числа добровольцев для защиты национальных флагов, которые неоднократно снимались радикалами с флагштоков и подвергались осквернению. А бывший глава гонконгской администрации Лян Чжэньин, ныне являющийся зампредседателя Народного политического консультативного совета Китая, обещал выплатить вознаграждение в размере 1 млн гонконгских долларов ($127 тыс.) из личных средств за информацию, которая поможет найти участников таких действий и привлечь их к ответственности. Транспортный хаос

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