Власти Китая заявили, что не проявят толерантность к радикалам в Гонконге

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Центральное китайское правительство не будет проявлять толерантность к действиям радикально настроенных протестующих в Гонконге, поскольку они подрывают суверенитет Китая. Об этом заявил во вторник официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан.

"Участие в мирных демонстрациях по сути кардинальным образом отличается от преступных действий, ставящих под угрозу всеобщую безопасность, наносящих серьезный ущерб государственной и частной собственности, приводящих к насилию над жителями и полицией, порочащих герб и флаг КНР, бросающих вызов порядку "одна страна - две системы", - отметил он на пресс-конференции. - К таким [радикально настроенным] демонстрантам мы не проявим ни малейшей толерантности, по ним необходимо нанести решительный удар с учетом норм законодательства".

По словам официального представителя, подобной позиции придерживаются все органы центральной власти страны, базирующиеся в Гонконге, включая Народно-освободительную армию Китая.

Он подчеркнуд, что агрессивно настроенные радикалы в Гонконге своими насильственными действиями и сепаратистскими лозунгами окончательно преступили черту дозволенного и настало время реальными действиями напомнить им об этом.

"Жители Гонконга все более ясно ощущают, что протесты, возникшие на почве закона об экстрадиции, претерпели кардинальные изменения, - отметил Ян Гуан на пресс-конференции. - Я хочу сказать, что настал важный момент, когда необходимо защитить принцип "одна страна - две системы", обеспечить стабильность и процветание Гонконга. Все, кто его любит, должны предпринять реальные шаги, сказав нет насильственным действиям преступников, показать им, где рамки дозволенного".

Официальный представитель напомнил о волне насилия и вандализме отдельных групп протестующих, надругавшихся над государственной символикой Китая, подчеркнув, что агрессивно настроенные радикалы лозунгами о независимости Гонконга уже продемонстрировали свою истинную цель. "Их задача - посеять хаос в Гонконге, парализовать администрацию этого специального автономного района, захватить право осуществления контроля над ним, а затем превратить этот специальный административный район в полностью, либо наполовину самостоятельный субъект", - подытожил он.