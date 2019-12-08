В Минске завершилась двухдневная акция противников интеграции Белоруссии с Россией

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Вторая за выходные дни несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске завершилась в воскресенье без инцидентов и задержаний.

В общей сложности она продлилась порядка пяти часов, как и предыдущая. Несколько сотен участников акции собрались в полдень (совпадает с мск) на митинг на Октябрьской площади под националистическими бело-красно-белыми флагами, плакатами с антироссийскими лозунгами. Здесь они приняли резолюцию в поддержку независимости Белоруссии, выразив в ней протест против подписания "дорожных карт" в рамках углубленной интеграции стран, а также призвали международное сообщество к солидарности с белорусами.

Затем участники акции пришли к посольству РФ, где передали дипломатам через сотрудника милиции резолюцию, после чего вернулись на Октябрьскую площадь, где продолжили митинг до темноты. Они намерены снова провести акцию 20 декабря, именно на этот день запланирована встреча президентов Белоруссии и России для продолжения диалога по интеграционной повестке. В правоохранительных органах пока ситуацию не комментируют, ранее милиция предупреждала, что акции не разрешены властями.