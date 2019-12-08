Комитет Конгресса может в течение недели проголосовать по обвинениям в отношении Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США может в течение недели провести голосование по вопросу о том, какие обвинения будут выдвинуты в отношении американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщил председатель данного органа Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в воскресенье в эфире телеканала NBC .

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"Думаю, будет много консультаций между членами комитета, лидерами Палаты представителей, конгрессменами", - сказал законодатель. "Мы, предположительно, представим комитету обвинения в рамках импичмента позже в течение недели", - добавил он.

Данные обвинения, как пояснил Надлер, вероятно, будут касаться якобы допущенных Трампом злоупотреблений служебным положением, а также утверждений о его попытках препятствовать расследованию в Конгрессе США. Больше ясности на этот счет, по его словам, может появиться после слушаний, которые состоятся в юридическом комитете в понедельник.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в четверг поручила Надлеру подготовить официальные обвинения в отношении Трампа.