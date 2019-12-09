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Саммит "нормандской четверки" в Париже

В Киеве подтвердили встречу Зеленского и Путина после саммита "четверки"

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко отметил, что в составе делегации будет исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко во время брифинга в Париже.

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"После встречи четырех лидеров в "нормандском формате" президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу", - цитирует его издание "TheБабель".

По словам Тимошенко, в составе украинской делегации также будут исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов", - добавил Тимошенко.

"Из Киева прибыла достаточно большая делегация, - продолжил он. - В качестве советников в Париж прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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