В Киеве подтвердили встречу Зеленского и Путина после саммита "четверки"

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко во время брифинга в Париже.

Что говорили о "нормандском формате" участники переговоров на высшем уровне

"После встречи четырех лидеров в "нормандском формате" президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут двустороннюю встречу", - цитирует его издание "TheБабель".

По словам Тимошенко, в составе украинской делегации также будут исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов", - добавил Тимошенко.

"Из Киева прибыла достаточно большая делегация, - продолжил он. - В качестве советников в Париж прибыли министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак".