Досрочные выборы в Соединенном Королевстве. Выйдет ли британская политика из тупика

Всего два дня остается до досрочных парламентских выборов в Великобритании. Всеобщее голосование, намеченное на 12 декабря, станет уже третьим за последние четыре года и позволит понять, сможет ли правящая Консервативная партия добиться большинства и реализовать свою повестку дня.

При таком раскладе досрочные выборы стали единственной, хотя и довольно рискованной возможностью положить конец сложившейся безвыходной ситуации. И Борис Джонсон пошел на этот риск.

Эта шаткая политическая конструкция быстро доказала свою неэффективность, самым ярким свидетельством которой стали безуспешные попытки правительства провести через парламент свою сделку с ЕС по Brexit. В итоге Мэй ушла с политической сцены, а на ее место пришел Борис Джонсон, в наследство которому достался беспросветный парламентский тупик. При этом серьезные противоречия разобщили и самих консерваторов - в то время как большинство поддерживали премьера в намерении выйти из Евросоюза, другая часть активно этому противилась.

Однако этого может и не произойти, и самой большой опасностью для правящей партии может стать тактическое голосование, проводимое по принципу: "За кого угодно, лишь бы не было Brexit". В то время как лейбористы выступают за повторный референдум, а либеральные демократы - и вовсе за отмену выхода из ЕС, нынешний премьер повторяет как мантру - при консерваторах "развод" будет произведен до 31 января, и точка. Основной тезис Джонсона в нынешней избирательной кампании - "давайте осуществим Brexit".

Как подсчитала газета The Times , в такой ситуации консерваторы могут рассчитывать на комфортное большинство - 340 мандатов в 650-местной Палате общин. Это стало бы отличным результатом, учитывая, что перед роспуском парламента консерваторы с 298 депутатами не дотягивали до половины мест в нижней палате.

Опросы общественного мнения с самого начала показывали, что консерваторы уверенно опережают своего основного конкурента - оппозиционную Лейбористскую партию под руководством Джереми Корбина. Практически накануне выборов различные социологические исследования предсказывают победу партии Джонсона с отрывом от лейбористов, который варьируется от 9 до 14 процентных пунктов. Остальные партии, согласно последним данным, остаются позади. Так, за "Либеральных демократов" готовы проголосовать 11% респондентов, а за Партию Brexit - всего 3%.

В стране, где общественное мнение с референдума 2016 года практически пополам разделено вопросом Brexit, предстоящие выборы могут стать для людей отличной возможностью высказаться по теме будущих отношений с ЕС. По подсчетам организации Best for Britain ("Лучшее для Великобритании"), агитирующей за повторный референдум, скоординированных действий всего 40 тыс. человек на 36 избирательных участках будет достаточно, чтобы лишить консерваторов большинства. Таким образом, до конца нельзя исключать риск "подвешенного парламента", при котором ни одна из партий не получает большинства.

Представить себе, что произойдет в этом случае несложно - новые раунды многочасовых дебатов законодателей, которые будут не в состоянии прийти к компромиссу.

Социализм против капитализма

Как бы то ни было, в настоящий момент ни один опрос не предсказывает поражения консерваторов, и можно смело предполагать, что Джонсон останется во власти, даже если не сможет обеспечить тори большинство. С одной стороны, это заслуга самого премьера и его команды, которая серьезно поработала над образом лидера партии. "Он стал значительно более терпеливым и контролирующим ситуацию. Он демонстрирует больше симпатии и не так отчаивается", - цитирует газета Financial Times слова Кейти Перриор, которая работала вместе с Джонсоном в 2008 году во время успешной для него избирательной кампании на пост мэра Лондона. Издание также отмечает, что костюмы Джонсона стали чуть менее мешковатыми, галстуки - дороже, прическа аккуратнее, чем ранее.

На руку Джонсону бесспорно играет и то, что ему противостоит отчаянно левый политик Корбин, который уже пообещал национализировать железные дороги, почту и компании, занимающиеся энерго- и водоснабжением. Сложно сказать, каковы были бы шансы Джонсона в противостоянии более центристскому политику, наподобие Тони Блэра в его лучшие годы, но, по мнению аналитиков, о таком сопернике, как Корбин, нынешний премьер мог только мечтать.

Примечательной в этой связи выглядит дискуссия, которая состоялась между двумя политиками 6 декабря во время последних телевизионных дебатов. Так, Корбин заявил, что социализм доказал свою эффективность, именно поэтому его партия в случае прихода к власти попытается создать государство, основанное на социалистических принципах. "Социализм, когда он осуществляется демократическим способом, в этой стране, в Скандинавии и в других местах улучшил жизненные стандарты самых бедных слоев населения", - сказал Корбин. Джонсон в свою очередь выступил в защиту капитализма. "Атаки на капитализм совершенно бессмысленны", - парировал он.

Без России не обошлось

В целом избирательная гонка в преддверии декабрьских выборов оказалась довольно монотонной, а основное внимание было сосредоточено на внутренних темах, беспокоящих страну. В то время как Джонсон пытался не отклоняться от своих заготовленных формулировок про Brexit и не сболтнуть лишнего, кампания либеральных демократов во главе с Джо Суинсон оказалась лишена каких-либо ярких красок. Рейтинг же Партии Brexit под руководством известного евроскептика Найджела Фаража упал сразу после решения не выставлять своих кандидатов на участках, где партия могла бы составить реальную конкуренцию консерваторам.

Автором самого сенсационного разоблачения попытался стать Корбин. Со ссылкой на правительственный доклад для закрытого пользования, в котором описывался ход торговых переговоров с Вашингтоном, он обвинил Джонсона в желании "продать США" Национальную систему здравоохранения (NHS) Великобритании.

Позже британские СМИ сообщили, что Корбин, предположительно, отыскал документ на американском портале Reddit, где он якобы был распространен при участии России. Утверждалось, что скандальные документы были опубликованы пользователем, писавшем на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка.

Сам Корбин назвал эти утверждения вздором, но не преминул затронуть тему уже другого доклада - об угрозе, которую Россия якобы представляет для британской демократии. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, передан на Даунинг-стрит еще 17 октября, но до сих пор не опубликован. Корбин задался вопросом, почему премьер-министр так долго не публикует доклад, на что Джонсон традиционно ответил, что это лишь процедурный момент, добавив, что никаких свидетельств вмешательства России в британские демократические процессы нет.

Тем самым российская тема была исчерпана. При этом непонятно, сумела ли эта извечная страшилка о российской "угрозе" вообще принести политические очки хотя бы одной из сторон.

Избирательные участки откроются 12 декабря в 07:00 (10:00 мск) и закроются в 22:00 (01:00 мск пятницы). Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно - появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя дилемму Brexit и двинуться вперед, или британская политика останется заложницей "подвешенного парламента".

Илья Дмитрячев