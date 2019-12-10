Лукашенко не исключает еще одной встречи с Путиным после 20 декабря до конца года

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что после 20 декабря еще раз встретится с президентом России Владимиром Путиным до конца года. Об этом он заявил во вторник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

"Возможно, еще придется после 20-го [декабря] встретиться с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко также планирует до конца года встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который может специально для этого прибыть в Минск. Во время разговора с премьер-министром России, по его словам, они договорились встретиться в предновогодние дни.

"Он [Медведев] с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что для него по интеграционной повестке важно сверить часы не только с президентом, но и главой правительства России. "Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся", - сказал Лукашенко.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали 8 интеграционных дородных карт из 31.