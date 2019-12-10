{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко не исключает еще одной встречи с Путиным после 20 декабря до конца года

Президент Белоруссии также планирует до конца года встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, который может для этого прибыть в Минск

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что после 20 декабря еще раз встретится с президентом России Владимиром Путиным до конца года. Об этом он заявил во вторник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

"Возможно, еще придется после 20-го [декабря] встретиться с президентом России, чтобы уже окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко также планирует до конца года встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который может специально для этого прибыть в Минск. Во время разговора с премьер-министром России, по его словам, они договорились встретиться в предновогодние дни.

"Он [Медведев] с удовольствием согласился, что мы где-то пересечемся, найдем момент. Говорит, даже и в Минск может приехать. Думаю, мы найдем место, где встретиться", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что для него по интеграционной повестке важно сверить часы не только с президентом, но и главой правительства России. "Есть вопросы, которые касаются наших правительств. И я хотел бы на определенные темы, чтобы этот разговор с Дмитрием Анатольевичем состоялся", - сказал Лукашенко.

7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря. По данным посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, стороны пока не согласовали 8 интеграционных дородных карт из 31.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Санну Марин избрали премьер-министром Финляндии. Она станет самым молодым премьером в мире
После назначения нового правительства руководить страной будет кабмин, состоящий из партий, которые возглавляют женщины Причем только одна из них - старше 50 лет, все остальные, включая Марин, младше 35
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС