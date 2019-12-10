Эксперт: мир в Донбассе наступит не скоро, но саммит в Париже заложил основу

ПАРИЖ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Итоги саммита "нормандской четверки", состоявшегося в Париже в понедельник, не позволяют говорить о скором урегулировании конфликта в Донбассе, но дают надежду и свидетельствуют о важной дипломатической роли Франции в этом процессе. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС председатель французской ассоциации Ouest - Est ("Запад - Восток"), которая занимается гуманитарными проектами в Донбассе, Никола Миркович.

"Представляется маловероятным, что ДНР и ЛНР хотят передать свои границы под контроль Украины, как предусмотрено в минских соглашениях, даже если они получат особый статус", - считает эксперт. Он напомнил, что Зеленский на саммите затронул вопрос о статусе Крыма, "хотя все знают, что Москва никогда не вернется к обсуждению этой темы".

"Все это говорит о том, что окончательного мирного процесса пока нет, и что переговоры будут долгими и чреваты неопределенностью. Однако эта последняя встреча предвещает хорошие условия для продолжения переговоров в гораздо более мирной обстановке, что необходимо для достижения компромисса", - считает Миркович.

По мнению эксперта, сама по себе встреча стала "неоспоримым успехом президента Франции Эмманюэля Макрона" и его стратегии по снижению напряженности в отношениях с Россией. "Мы видим проделанную им работу по нормализации встреч с Россией, зачастую запретными среди стран Североатлантического альянса, - пояснил он. - После недавних заявлений о том, что Россия является частью Европы, смелая стратегия сближения с Москвой окупается успехом этой встречи".

"Президенты Украины и России впервые встретились после избрания Зеленского. Это первый публичный шаг, свидетельствующий об оттепели, несмотря на сложное положение украинского лидера, которому приходится сталкиваться с демонстрациями националистов, критикующих его за переговоры с Путиным. В отличие от [бывшего президента Украины Петра] Порошенко он, похоже, не поддается этим угрозам", - констатировал эксперт. Миркович указал на важность "установления атмосферы спокойствия, которую Зеленский со своей стороны пытается создать".

Миркович заверил, что его ассоциация продолжит работу в Донбассе, несмотря на снижение напряженности в регионе. "Мы планируем также гуманитарную миссию весной 2020 года, как и каждый год. Мы уже связались с несколькими школами. Даже после окончания войны потребуется проделать большую работу по ликвидации последствий конфликта", - рассказал он.