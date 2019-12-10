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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Генсек ООН приветствовал итоги саммита в "нормандском формате"

Антониу Гутерриш призвал все вовлеченные стороны удвоить усилия "в построении дороги к разрешению конфликта на Украине"

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш приветствовал состоявшиеся в понедельник в Париже переговоры лидеров стран "нормандского формата". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении международной организации.

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"Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины ("нормандской четверки"), которые прошли накануне в Париже", - отмечается в документе.

Гутерриш также подтвердил, что ООН поддерживает работу "нормандского формата", контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках реализации минских соглашений.

"Генеральный секретарь призывает все вовлеченные стороны удвоить усилия в построении дороги к разрешению конфликта", - указали в организации. Там также напомнили о поддержке ООН территориальной целостности и суверенитета Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились 9 декабря в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. В рамках саммита прошла первая встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону.

Теги
Гутерриш, АнтониуСаммит "нормандской четверки" в Париже
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