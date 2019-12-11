{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Помощник президента Украины оспорил показания постпреда США при ЕС о разговоре с ним

Гордон Сондланд не затрагивал тему приостановки военной помощи Киеву, утверждает Андрей Ермак

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник украинского президента Андрей Ермак не припоминает, чтобы в разговоре с ним постоянный представитель США при Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондланд затрагивал тему приостановки военной помощи США Киеву с целью вынудить провести расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом Ермак заявил в опубликованном во вторник интервью американскому журналу Time.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

Сондланд выступал на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания были проведены в рамках разбирательства, связанного с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. В начале ноября Сондланд в письменном заявлении признал, что пересмотрел свои показания в Палате представителей, ознакомившись с текстом речи в Конгрессе других своих коллег - временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона.

"Я теперь вспоминаю, что разговаривал отдельно с [помощником украинского президента Андреем] Ермаком и сказал ему, что возобновление помощи США Украине, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичные антикоррупционные заявления, которые мы обсуждали в течение нескольких недель", - утверждал Сондланд. Он уверял, что сам всегда выступал против того, чтобы помощь Киеву была приостановлена, но не имел данных о том, кто именно в администрации принял такое решение.

"Гордон и я никогда не оставались наедине", - приводит Time на английском языке слова помощника президента Украины Владимира Зеленского. "Мы столкнулись в холле около эскалатора", - продолжил Ермак и заметил, что при этом присутствовали члены делегаций США и Украины. "С моей памятью все отлично, я помню, мы говорили о том, насколько хорошо прошла встреча. И все", - заявил он. Беседа состоялась 1 сентября в Варшаве, где Зеленский встречался с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Адвокаты дипломата заявили журналу, что "Сондланд настаивает на правильности своих показаний и не станет больше ничего комментировать". По словам Ермака, ни один из комитетов нижней палаты Конгресса США, занимающихся разбирательством в рамках процедуры импичмента, не обращался к нему за свидетельскими показаниями. Не поступало никаких запросов и от официальных лиц США.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
В Сомали пять человек погибли при нападении боевиков на отель
Гостиница находится в непосредственной близости от президентского дворца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС