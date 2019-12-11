Помощник президента Украины оспорил показания постпреда США при ЕС о разговоре с ним

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник украинского президента Андрей Ермак не припоминает, чтобы в разговоре с ним постоянный представитель США при Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондланд затрагивал тему приостановки военной помощи США Киеву с целью вынудить провести расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Об этом Ермак заявил в опубликованном во вторник интервью американскому журналу Time .

Сондланд выступал на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 3 октября. Эти слушания были проведены в рамках разбирательства, связанного с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, которую инициировали 24 сентября демократы, имеющие большинство в Палате представителей. В начале ноября Сондланд в письменном заявлении признал, что пересмотрел свои показания в Палате представителей, ознакомившись с текстом речи в Конгрессе других своих коллег - временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома Тима Моррисона.

"Я теперь вспоминаю, что разговаривал отдельно с [помощником украинского президента Андреем] Ермаком и сказал ему, что возобновление помощи США Украине, вероятно, не произойдет до тех пор, пока Украина не сделает публичные антикоррупционные заявления, которые мы обсуждали в течение нескольких недель", - утверждал Сондланд. Он уверял, что сам всегда выступал против того, чтобы помощь Киеву была приостановлена, но не имел данных о том, кто именно в администрации принял такое решение.

"Гордон и я никогда не оставались наедине", - приводит Time на английском языке слова помощника президента Украины Владимира Зеленского. "Мы столкнулись в холле около эскалатора", - продолжил Ермак и заметил, что при этом присутствовали члены делегаций США и Украины. "С моей памятью все отлично, я помню, мы говорили о том, насколько хорошо прошла встреча. И все", - заявил он. Беседа состоялась 1 сентября в Варшаве, где Зеленский встречался с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Адвокаты дипломата заявили журналу, что "Сондланд настаивает на правильности своих показаний и не станет больше ничего комментировать". По словам Ермака, ни один из комитетов нижней палаты Конгресса США, занимающихся разбирательством в рамках процедуры импичмента, не обращался к нему за свидетельскими показаниями. Не поступало никаких запросов и от официальных лиц США.