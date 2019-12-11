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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп заявил, что процедура импичмента ведет к росту его рейтинга

По его словам, расследование в рамках процедуры импичмента направлено на то, чтобы "аннулировать голоса 2016 года, или попытаться выиграть выборы в 2020 году"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы в Палате представителей уже сами запутались в процедуре импичмента, в то время как его рейтинги растут. Об этом он заявил во вторник вечером, выступая на митинге в Пенсильвании.

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"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о [поддержке] торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) в тот же день, когда заявила, что они [демократы] собираются подвергнуть меня процедуре импичмента, - сказала Трамп. - Меня, 45-го президента, вашего любимого президента".

"Пелоси объявила об импичменте, а за ней стоят несколько парней, - продолжил он. - Теперь она объявила, что [поддержит] соглашение. Почему? Потому что это огромное дело".

"Они сбиты с толку импичментом, а наши рейтинги выросли из-за этого очень глупого импичмента", - утверждает глава Белого дома. По его словам, расследование в рамках процедуры импичмента направлено на то, чтобы "аннулировать голоса 2016 года, или попытаться выиграть выборы в 2020 году".

Рейтинг президента

С начала процедуры импичмента опросы показывали разные, но в целом не сильно отличающиеся данные о поддержке президента. Например, 1 октября исследовательская служба Университета Монмута привела статистику, согласно которой более половины американцев против начатого демократами процесса. 9 октября опрос, сделанный по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, утверждал, что больше половины граждан США, наоборот, одобряют процедуру импичмента.

4 ноября аналогичная выборка показала примерно идентичные результаты. При этом, согласно исследованию газеты Politico, 56% избирателей полагают, что Трампу удастся переизбраться на второй срок.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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