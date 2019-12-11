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Один человек погиб при взрыве вблизи авиабазы НАТО в Афганистане

Более 60 человек пострадали

ТАСС, 11 декабря. По меньшей мере один человек погиб в результате подрыва автомобиля рядом с колонной сил НАТО в районе авиабазы Баграм в афганской провинции Парван. Об этом в среду сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на местные власти.

По его данным, 62 человека получили ранения. Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Пресс-служба Министерства обороны Грузии информировала, что среди пострадавших пять грузинских миротворцев, участвующих в миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Как отмечает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление миссии "Решительная поддержка", целью нападавших была не автоколонна альянса, а медицинское учреждение, расположенное вблизи авиабазы Баграм, которая является крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

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Афганистан
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