В Афганистане пять человек пострадали при взрыве вблизи конвоя НАТО

ТАСС, 11 декабря. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате подрыва автомобиля рядом с конвоем НАТО в районе Баграм афганской провинции Парван. Об этом в среду сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу, их состояние оценивается как критическое. Как отмечает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление миротворческой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, пострадавших среди американских военнослужащих или представителей коалиции нет.

В миссии отметили, что целью нападавших был не конвой альянса, а медицинское учреждение расположенное вблизи авиабазы Баграм, которая является крупнейшей у вооруженных сил США и войск НАТО в Афганистане.

В новость внесены изменения (7:36 мск - уточняется информация о пострадавших)