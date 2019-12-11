Спецпосланник ООН: существенный прогресс по освобождению пленных в Сирии пока не достигнут

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Работа по освобождению удерживаемых и похищенных лиц в Сирии пока не привела к значимым результатам, хотя число таких людей составляет десятки тысяч. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, можно ли ждать обмена удерживаемыми лицами до конца года.

"Этот вопрос был в числе моих главных приоритетов с того самого момента, когда я занял свой пост в начале года. Я последовательно призывал к одностороннему освобождению удерживаемых и похищенных лиц, особенно женщин и детей, и установлению судьбы пропавших без вести, - сказал он. - Меня сильно огорчает, что значимого прогресса на этом направлении не было".

Эмиссар ООН отметил, что прогресс в этом вопросе будет иметь важное значение не только в гуманитарном плане, но и в качестве меры по укреплению доверия между сторонами. "Количество удерживаемых, похищенных и пропавших без вести лиц достигает десятков тысяч, а их семьи страдают от невыразимой боли и скорби, - продолжил он. - Я продолжу работать напрямую с обеими сторонами по этому вопросу. В то же время, мой заместитель и я будем готовы активно способствовать усилиям рабочей группы, которая была создана для решения этой проблемы".

Усилия рабочей группы по гуманитарным вопросам в Женеве, созданной в рамках Международной группы поддержки Сирии еще в 2015 году, к существенному улучшению ситуации с удерживаемыми лицами не привели. В рамках астанинского формата удалось организовать ряд обменов, однако речь при этом шла о небольших группах из нескольких человек.