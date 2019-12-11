Палата представителей Конгресса США одобрила военный бюджет на 2020 год

Военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее, был согласован республиканцами и демократами в понедельник. Сенат, контролируемый однопартийцами президента США Дональда Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежат оппонентам главы Белого дома - демократам, одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный документ на 3488 страницах.

После одобрения законопроекта Палатой представителей его должен рассмотреть Сенат. Ожидается, что в верхней палате по документу проголосуют до 20 декабря, после чего он отправится на подпись президенту. Трамп в среду заявил, что готов подписать законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.

В соответствии с проектом закона на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд - это средства на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Помимо прочего, в законопроект включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым законодатели причислили Россию и Китай. Парламентарии также в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили правительству США признавать воссоединение Крыма с РФ. Кроме того, законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

На военную помощь Украине, предусматривающую в том числе поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.