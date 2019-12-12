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Глава ЕП заявил, что ЕС "с осторожностью" оценивает итоги "нормандского саммита" в Париже

Давид Сассоли при этом рассчитывает, что Евросоюз получит "некоторые сигналы о том, что тенденция изменится"

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Евросоюз "с осторожностью" оценивает итоги встречи "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом заявил в четверг глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

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"Евросоюз выражает осторожность, и я очень надеюсь, что мы получим некоторые сигналы о том, что тенденция изменится (к лучшему - прим. ТАСС). Но пока что осторожность - ключевое слово", - сказал он.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже 9 декабря состоялся саммит "нормандской четверки". Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

В рамках саммита впервые произошла и личная двусторонняя встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону. Этот факт был отмечен президентом Франции на итоговой пресс-конференции как один из главных позитивных итогов саммита.

В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Главным же итогом, пожалуй, стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСассоли, ДавидСаммит "нормандской четверки" в Париже
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