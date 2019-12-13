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Джонсон прибыл в Букингемский дворец, чтобы получить право сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании не стал дожидаться объявления окончательных итогов выборов, которое задерживается из-за штормовой погоды, помешавшей сбору бюллетеней на архипелаге Силли

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в пятницу утром в Букингемский дворец, чтобы королева Великобритании Елизавета II наделила его правом сформировать правительство после состоявшихся 12 декабря парламентских выборов. Момент прибытия премьерского кортежа в королевскую резиденцию в центре Лондона транслировал телеканал Sky News.

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Глава правительства не стал дожидаться объявления окончательных итогов выборов, которое задерживается из-за штормовой погоды, помешавшей сбору бюллетеней на архипелаге Силли у юго-западного побережья Великобритании. По итогам подсчета голосов в 649 из 650 избирательных округов королевства консерваторы получают 364 мандата в парламенте - больше, чем когда-либо за последние 30 лет.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияДжонсон, Борис
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