Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

Эпопея с Brexit близка к завершению, а британская политика вступает в новую фазу, в которой постоянный беспросветный тупик наконец-то перестанет быть нормой. Таковы основные итоги досрочных парламентских выборов, прошедших 12 декабря в Соединенном Королевстве.

Подсчет голосов с 650 избирательных округов практически завершен, и картина выглядит следующим образом: правящая Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала убедительную победу. Тори завоевали более 360 депутатских мандатов и теперь, опираясь на большинство, могут определять повестку дня без оглядки на другие партии. Тем более что позиции основных конкурентов консерваторов, за исключением разве что шотландских националистов, сильно ослабли.

Но ждать легкой жизни Джонсону не придется, а угрозу для него будут представлять как уже упомянутые сторонники независимости Шотландии, так и Европейский союз, с которым еще только предстоит договориться по поводу торгового соглашения. И вряд ли эти дискуссии будут легкими.

Не откладывая в долгий ящик

Первым же биллем, который будет вынесен на суд депутатов, станет законопроект о Brexit, включающий в себя "бракоразводную" сделку с ЕС. По информации Би-би-си, это может произойти уже в этом году.

Перспектива парламентских дебатов в разгар рождественских и новогодних праздников, когда все политики обычно разъезжаются и разлетаются на каникулы, конечно, выглядит довольно нереалистичной. Хотя кто знает, ведь это будет больше, чем простое голосование, это будет демонстрация мощи Консервативной партии под руководством Джонсона. Того самого Джонсона, который потерпел за первый месяц премьерства больше поражений, чем лейборист Тони Блэр за десять лет работы на Даунинг-стрит (1997–2007), и которому предрекали антирекорд по времени пребывания на должности главы правительства. Ради такого консерваторы могут на время отвлечься и от рождественской индейки, созвав чрезвычайные заседания обеих палат парламента.

Цена одного предательства

В целом голосование показало, что британский избиратель хочет как можно быстрее решить для себя вопрос с Brexit, действуя по принципу "лучше ужасный конец, чем ужас без конца". Но для кого результаты выборов стали по-настоящему кошмарными, так это для оппозиционной Лейбористской партии. Политическая сила, руководимая с 2016 года крайне левым политиком Джереми Корбином, показала худшие результаты за последние 84 года. Лейбористы отстали от консерваторов более чем на полторы сотни мандатов, на долгое время лишившись возможности эффективно влиять на политику тори. Корбин при этом признал, что ему придется уйти с поста лидера партии, не уточнив, правда, когда этого можно ждать.

По мнению главного редактора и издателя журнала Politics First политолога Маркуса Пападопулоса, лидер лейбористов поплатился за то, что проигнорировал потребности своего основного электората, который, как и он, верит в светлые идеи социализма. "Я не удивлен этими результатами. Консерваторы побеждают по одной причине — предательство Джереми Корбином своих самых искренних избирателей в Центральной и Северной Англии. Они истинные социалисты, яростно не принимающие Евросоюз. Для них заявление их лидера, что он проведет повторный референдум по вопросу членства Великобритании в составе ЕС, его презрение к избирателям из рабочих районов, которые [в 2016 году] проголосовали за Brexit, означало, что они массово покинут партию", — сказал политолог.

Мрачной пятница, 13-е, стала и для лидера партии "Либеральные демократы" Джо Суинсон. Политик, которая претендовала на то, чтобы укрепить позицию партии как третьей политической силы страны, не прошла в парламент, проиграв представителю от Шотландской национальной партии (ШНП) с разницей всего в 149 голосов. Всю свою кампанию она построила на обещаниях отменить Brexit, невзирая на мнение 17,4 млн человек, которые в 2016 году выступили за разрыв с Брюсселем. И, как и в случае с Корбином, такого пренебрежения их мнением избиратели ей не простили.

Шотландская угроза: можем повторить

Тем временем нынешняя победа под знаменами Brexit делает для Джонсона еще более острой проблему шотландского сепаратизма. Этот регион на севере королевства в 2016 году проголосовал за то, чтобы остаться в составе ЕС, и решительно выступает против идеи "развестись" с Евросоюзом.

ШНП выступила лучше, чем два года назад. Поэтому в то время, как Джонсон заявил о полученном от народа мандате на выход из ЕС, ее лидер, первый министр Шотландии Никола Стерджен, также заявила о полученном мандате от народа — реализовать выход Шотландии из состава Соединенного Королевства.

Конечно, тема независимости постоянно поддерживается шотландскими националистами на плаву. Несмотря на то, что в 2014 году 55% жителей региона уже высказались против этой идеи, именно перспектива Brexit дала ШНП формальное основание заново поднять этот вопрос. Лондон решительно противится такому развитию ситуации, но и отмахнуться от требований Стерджен просто так не получится. Поэтому Джонсону придется каким-то образом решать эту проблему.

Жизнь после Brexit

Не будет похож на легкую прогулку и дальнейших ход переговоров с ЕС по Brexit. Да, Джонсон добьется от парламента ратификации сделки. Да, он сдержит свое слово и к 31 января выведет страну из состава европейского сообщества. "Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit", — заявил премьер-министр, комментируя итоги голосования. Джонсон звучал очень убедительно, как и в ходе всей агитационной кампании.