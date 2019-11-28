Великобритания и Россия: состоится ли дружба по расчету

Brexit видится из России явлением практически неизбежным, но не трагическим. Парадоксально, но это событие теоретически вполне может подтолкнуть наши страны к улучшению экономических связей. Если только в Соединенном Королевстве возобладает здоровый прагматизм.

До сих пор ЕС был главным торговым партнером Великобритании. На страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта — это, соответственно, четверть и треть триллиона фунтов стерлингов в год. После Brexit экспорт товаров и услуг из Великобритании в ЕС неизбежно столкнется со многими трудностями. Почему бы Британии не компенсировать чувствительные потери за счет наращивания торгового оборота с Россией? В первую очередь речь могла бы идти о поставках британских машин и оборудования, а также о финансовых услугах?

Достаточно будет всего лишь на взаимной основе отказаться от торговых санкций, различных нетарифных ограничений, а также установить условия максимального благоприятствования. Я вполне могу себе представить даже создание зоны свободной торговли между нашими странами. С Евросоюзом мы этого сделать не смогли, а с Британией отдельно — вполне.

Российское сырье и энергоресурсы в обмен на британское высокотехнологичное оборудование и инвестиции — вот и основа для совместного рывка. А там можно вспомнить и о двухстороннем сотрудничестве по созданию в Москве международного финансового центра.

До начала украинского кризиса у России и Великобритании был довольно приличный товарооборот: в 2013 году мы торговали почти на $25 млрд. Потом был быстрый спад из-за санкционной войны. В 2016 году мы достигли дна в нашем товарообороте на уровне $10,4 млрд. И с тех пор с трудом доросли до $14 млрд в прошлом 2018 году.

В торговле со странами Евросоюза в целом была аналогичная кризисная динамика: мы упали с $450 млрд до $250 млрд, но в прошлом году вернулись к планке $300 млрд.