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Мнение

Великобритания и Россия: состоится ли дружба по расчету

ТИТОВ Борис 
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борис Титов — о том, что все препятствия на пути нормализации российско-британских отношений сугубо политические и при желании могут быть устранены

Brexit видится из России явлением практически неизбежным, но не трагическим. Парадоксально, но это событие теоретически вполне может подтолкнуть наши страны к улучшению экономических связей. Если только в Соединенном Королевстве возобладает здоровый прагматизм.

До сих пор ЕС был главным торговым партнером Великобритании. На страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта — это, соответственно, четверть и треть триллиона фунтов стерлингов в год. После Brexit экспорт товаров и услуг из Великобритании в ЕС неизбежно столкнется со многими трудностями. Почему бы Британии не компенсировать чувствительные потери за счет наращивания торгового оборота с Россией? В первую очередь речь могла бы идти о поставках британских машин и оборудования, а также о финансовых услугах?

Достаточно будет всего лишь на взаимной основе отказаться от торговых санкций, различных нетарифных ограничений, а также установить условия максимального благоприятствования. Я вполне могу себе представить даже создание зоны свободной торговли между нашими странами. С Евросоюзом мы этого сделать не смогли, а с Британией отдельно — вполне.

Российское сырье и энергоресурсы в обмен на британское высокотехнологичное оборудование и инвестиции — вот и основа для совместного рывка. А там можно вспомнить и о двухстороннем сотрудничестве по созданию в Москве международного финансового центра.

До начала украинского кризиса у России и Великобритании был довольно приличный товарооборот: в 2013 году мы торговали почти на $25 млрд. Потом был быстрый спад из-за санкционной войны.  В 2016 году мы достигли дна в нашем товарообороте на уровне $10,4 млрд. И с тех пор с трудом доросли до $14 млрд в прошлом 2018 году.

В торговле со странами Евросоюза в целом была аналогичная кризисная динамика: мы упали с $450 млрд до $250 млрд, но в прошлом году вернулись к планке $300 млрд. 

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Тем не менее перспектива восстановления экономических отношений с Евросоюзом довольно хорошая, поскольку к этому есть встречная заинтересованность обеих сторон. Особенно это касается Германии и Франции. С Германией мы торгуем на $60 млрд (данные прошлого года). Быстро растет торговля России с Нидерландами ($48 млрд), c Италией ($27 млрд) и даже с внешне довольно враждебной Польшей ($22 млрд). Почему бы Великобритании не посоревноваться с этими странами континентальной Европы?  Конкуренция так конкуренция.

Кризис в российско-британских отношениях вызвала санкционная война по поводу Украины, к которой добавилась дипломатическая конфронтация в связи с делом Скрипалей. Влияние было угнетающим: торговля упала практически вдвое. Но при этом никаких политических целей не достигнуто и не будет достигнуто. Оба эти события, конечно, значительны, но все-таки ситуативны. Из-за них нашим странам ни в коем случае нельзя втягиваться в какую-то долгосрочную холодную войну. Пора убрать бессмысленные баррикады и вернуть в наши отношения здравый смысл и коммерческий расчет.

Все препятствия — чисто политические. И далеко не факт, какая чаша весов — политика или экономика — должна в итоге перевесить.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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