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Титов надеется на прорыв в отношениях Британии с Россией в случае победы тори

По мнению омбудсмена, у консерваторов должно хватить прагматизма для вывода на первый план коммерческих интересов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (шестой слева) Пресс-служба Агентства стратегических инициатив
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов (шестой слева)
© Пресс-служба Агентства стратегических инициатив

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов надеется на прорыв в деловых отношениях Великобритании с РФ в случае победы консерваторов на выборах в британский парламент. С таким заявлением он выступил в среду в Лондоне на открытии V Российско-британского бизнес-форума (РББФ).

"Надеюсь, что в случае победы Консервативной партии у этого правительства хватит прагматизма с небольшой толикой авантюризма, чтобы поставить на первое место именно коммерческий интерес и сделать прорыв [в отношения] и для Англии, и для России", - сказал Титов.

По его словам, предстоящий выход Соединенного Королевства из состава ЕС создаст большие возможности для двух стран, у которых будет шанс заключить соглашение о свободной торговле. По оценкам Титова, в этом случае Великобритания по динамике развития торговых отношений с РФ опередит все другие страны Европы, а также США и Китай.

"Это большое политическое решение, и понятно, что сегодня наши политические отношения создают для нас не очень благоприятную ситуацию, но мне кажется, что здесь нужно применять прагматичные подходы, которые Англия и английские бизнесмены продемонстрировали в самом начале пути, когда они приехали первыми устанавливать экономические отношения с Россией", - добавил Титов.

Главной темой РББФ-2019, организованного торгпредством России в Великобритании совместно с фондом "Росконгресс", в этом году стала "Цифровая инфраструктура и индустрии".

Теги
СШАВеликобританияРоссияТитов, Борис Юрьевич
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