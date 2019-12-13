Британские консерваторы получили большинство в парламенте

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Правящая в Великобритании Консервативная партия гарантировала себе большинство в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства. Об этом свидетельствуют результаты продолжающегося подсчета голосов по итогам прошедших 12 декабря досрочных выборов.

Партия под руководством премьер-министра Борис Джонсона уже гарантировала себе 337 депутатских мандатов. С учетом того, что всего в Палате общин 650 мест, это означает простое большинство, которое позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии. В настоящий момент остаются неподсчитанными бюллетени с еще 40 участков. Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.

Оппозиционная Лейбористская партия терпит крупное поражение. На данный момент у нее всего 198 мандатов, что на 54 места меньше, чем на том же этапе подсчета голосов во время досрочных выборов 2017 года. На третьем месте идет Шотландская национальная партия (45 мандатов), за ней - партия "Либеральные демократы" (8 мандатов), еще 22 мандата у других партий и независимых кандидатов.

Во время предвыборной кампании Джонсон заявил своей основной целью осуществление Brexit до 31 января 2019 года. При таком уверенном большинстве консерваторов выход Великобритании из состава Евросоюза становится практически решенным делом.

В новость были внесены изменения (08:30 мск) - добавлены подробности.