Корбин намерен возглавлять Лейбористскую партию, пока ему не найдут замену

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен возглавлять партию до того момента, пока ему не будет найдена замена.

"Национальный исполнительный комитет [партии] соберется в ближайшем будущем и примет решение. Я готов руководить партией до этого момента", - сказал он в эфире телеканала Sky News, пояснив, что это должно произойти в следующем году. Корбин сообщил, что на посту лидера лейбористов "сделал все, что мог", поставив себе в заслугу "увеличение численности партии практически вдвое".

На состоявшихся 12 декабря досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства Лейбористская партия потерпела серьезное поражение, получив 203 депутатских мандата из 650 возможных. Это на 51 меньше, чем на выборах 2017 года. Правящая Консервативная партия существенно укрепила свои позиции, получив 364 мандата в парламенте - больше, чем когда-либо за последние 30 лет.