В Палате представителей США утвердили статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках импичмента. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Голосование по каждой из статей велось отдельно. Обе они были одобрены большинством голосов, которые распределились по партийным линиям: 23 демократа поддержали обвинение, а 17 республиканцев проголосовали против. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

Дебаты начались в четверг около 09:00 по местному времени (17:00 мск) и продолжались более 14 часов, после чего голосование по обвинениям было отложено до пятницы. Попытки республиканцев внести поправки к документу не увенчались успехом.