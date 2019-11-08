Процесс импичмента Трампа связан с Украиной, но виновата будет Россия

Андрей Низамутдинов — о том, что открывается на слушаниях по делу об импичменте американскому президенту

Трудно сказать, увенчаются ли успехом попытки американских демократов отстранить от власти президента-республиканца Дональда Трампа. Не исключено, что эффект окажется обратным и процесс импичмента, запущенный Палатой представителей Конгресса США, больно ударит по самим демократам, поскольку в ходе разбирательств всплывут неприятные для них факты и обстоятельства. Во всяком случае пока что показания, которые звучат в ходе закрытых слушаний, рисуют довольно отталкивающий облик американского политического закулисья, а заодно в самом неприглядном свете выставляют представителей прежних и нынешних властей Украины, оказавшихся причастными к внутриполитическим баталиям в США. Впрочем, чем бы оно там ни закончилось, все равно обвинят во всем Россию. Хороша Masha, да не наша Политические оппоненты обвиняют Трампа в том, что во время июльского телефонного разговора с Зеленским глава американской администрации пытался надавить на украинского президента, добиваясь проведения расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Иными словами, намеревался использовать зарубежного государственного деятеля, чтобы устранить главного политического конкурента. Этот телефонный разговор и стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. В ее рамках на закрытые слушания в Палате представителей были приглашены американские чиновники и дипломаты, так или иначе имеющие отношение к Украине. В их числе оказалась и бывший посол США в Киеве Мэри Йованович, которую Трамп в том самом разговоре назвал "неприятным человеком", общавшимся на Украине с "плохими людьми" (впоследствии, правда, он переменил мнение и назвал ее "очень хорошей женщиной").

Назначение в Киев Йованович получила в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Мэри "Маша" Йованович (именно так она названа в стенограмме, опубликованной комитетом по делам разведки Палаты представителей) давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского — Петр Порошенко. Учитывая скандальный характер отставки "Маши", политические оппоненты Трампа, очевидно, полагали, что ее показания могут стать едва ли не ключевыми в процедуре импичмента, и Йованович постаралась оправдать ожидания. С ее слов выходит, что еще в конце 2018 года советник Трампа Рудольф Джулиани пытался установить контакт с генпрокурором Украины Юрием Луценко и другими украинскими официальными лицами, которые могли бы помочь в расследовании деятельности Джо Байдена и его сына. Правда, судя по стенограмме, упоминание о Байдене участникам слушаний пришлось вытаскивать из Йованович чуть ли не клещами. Зато экс-посол долго и охотно распространялась о том, что целью советника Трампа и его украинских контактов было "навредить ей в США". Работала против Трампа Возможно, в этих рассуждениях Йованович была недалека от истины, ведь, судя по ее собственным показаниям, она, находясь на дипломатическом посту в Киеве, на самом деле всячески старалась помешать расследованию украинского вмешательства в американские выборы. Не секрет, что те, кто правил Украиной с 2014 года после так называемой революции достоинства, были пригреты, обласканы и фактически приведены к власти именно администрацией Обамы. И в качестве ответной благодарности в ходе предвыборной кампании 2016 года в США эти силы сделали ставку на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, а вовсе не на республиканца Трампа. Они даже передали демократам документы, которые помогли скомпрометировать руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ранее работавшего на украинского президента Виктора Януковича и его Партию регионов. В итоге Манафорт был вынужден уйти в отставку, а впоследствии — осужден. Впрочем, демократам это не помогло — их кандидат Клинтон проиграла. А украинские власти, стараясь загладить промах и оправдаться в глазах победителя Трампа, попытались сыграть уже против демократов. Но этим попыткам всячески противилась Йованович.

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Как следует из ее показаний на слушаниях в Палате представителей, именно она, например, настоятельно рекомендовала сотрудникам консульского отдела посольства США в Киеве отказать в американской визе бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину под предлогом его "известных коррупционных действий". В бытность генпрокурором Шокин пытался расследовать деятельность украинской нефтяной компании, в которой трудился Байден-младший. Как впоследствии открыто похвалялся Байден-старший, именно он распорядился снять Шокина с должности. Когда же тот вознамерился отправиться за океан, чтобы рассказать представителям команды Трампа об имеющихся у него материалах, в визе ему отказали. По той же самой причине Йованович препятствовала контактам с представителями администрации Трампа генпрокурора Луценко. Тот, как рассказала "Маша", добивался встреч "с генеральным прокурором [США], директором ФБР и так далее", утверждая, что располагает важной информацией. В ответ ему было предложено встретиться с юридическим атташе ФБР в американском посольстве в Киеве. Йованович также сообщила, что о намерениях людей из окружения Порошенко "вмешаться в американскую политику" ее предупреждал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Не исключено, что именно тесные контакты Авакова с американским посольством во многом объясняют тот факт, что он оставался на своем посту на протяжении всего периода правления Порошенко и сохранил его при Зеленском. Украинский след Едва ли помогут продвинуть импичмент и показания других высокопоставленных дипломатов, которые выступили на закрытых слушаниях в Палате представителей. Правда, постпред США при ЕС Гордон Сонланд высказал "предположение", что приостановка военной помощи Украине со стороны США, возможно, была связана со стремлением окружения Трампа добиться от Киева публичного заявления о борьбе с коррупцией, в котором упоминалась бы компания "Бурисма" (Burisma), где как раз и работал Байден-младший. "Не имея никакого заслуживающего доверия объяснения прекращению помощи, я предположил, что эта приостановка была связана с предполагаемым антикоррупционным заявлением", — сказал Сондланд. В Белом доме сочли, что подобная формулировка, не содержащая сколько-нибудь убедительных оснований, едва ли может считаться заслуживающей доверия.

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В показаниях бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера затеявшим импичмент демократам могут пригодиться, пожалуй, лишь критические высказывания в адрес советника Трампа — Руди Джулиани. По словам дипломата, "негативное повествование" Джулиани о действиях украинских властей в период правления Порошенко формировало у Трампа крайне отрицательное отношение к Киеву и создавало проблему, мешая выстраиванию отношений. Зато Волкер категорически отрицал предположения о том, что Белый дом рассматривал начало расследования в отношении Байденов в качестве предварительного условия для организации первой личной встречи Трампа с Зеленским. "Нет, — сказал дипломат. — Ответ — нет. Были сложности с планированием встречи, но такой взаимосвязи не было". В то же время бывший спецпредставитель по Украине назвал "совершенно правдоподобным" "то, что украинцы могли стремиться повлиять" на президентские выборы в США или "купить влияние". И добавил, что именно попытки Киева сыграть в той предвыборной кампании на стороне демократов и сформировали негативное отношение Трампа к прошлой и отчасти нынешней украинской власти. "Ужасные люди" Надо признать, что основания для подобного отношения у Трампа имелись. Сделав в 2016 году ставку на Клинтон, украинские политики не только "слили" компромат на руководителя избирательного штаба республиканца, но и не стеснялись в хлестких высказываниях в адрес самого Трампа, особенно после того, как тот в пылу предвыборной полемики однажды допустил возможность признания Крыма российским. Экс-премьер и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк назвал высказывание Трампа "вызовом ценностям свободного мира", "перешагиванием через этические и цивилизационные принципы". Как "опасные попытки пересмотреть курс США" охарактеризовал слова кандидата-республиканца секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов. Еще дальше пошел глава МВД Аваков, назвавший Трампа "опасным и бесстыдным маргиналом".

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