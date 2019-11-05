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Мнение

Америка за год до выборов. Что есть в активе у Трампа?

ШИТОВ Андрей 
Обозреватель ТАСС
Андрей Шитов — о том, заинтересована ли Россия в импичменте президента Трампа

Президент США республиканец Дональд Трамп говорил и говорит о стремлении поладить с Россией. Но за три года со времени своего избрания он ничего не сделал для реального налаживания отношений с нашей страной. В Москве ни то ни другое не остается без внимания, но судить, разумеется, предпочитают по делам. А между тем "обратный отсчет" для Трампа начался.

Через год — 3 ноября 2020 года — в Америке состоятся очередные президентские выборы, на которых действующий президент будет бороться за переизбрание на новый четырехлетний срок. А до начала голосования избирателей на предварительном отборочном этапе гонки в оппозиционной Демократической партии США вообще остается три месяца.

Уже 3 февраля ее активисты в штате Айова проведут собрания (так называемые кокусы), чтобы определиться с тем, кого они хотели бы видеть кандидатом в президенты — соперником Трампа в ноябрьском финале. Принято считать, что первые голосования в Айове и через неделю еще в одном небольшом штате — Нью-Гэмпшире — во многом задают тон всему сезону партийных праймериз, то есть первичных выборов.

До финала участникам гонки надо еще дожить, причем и в переносном, и даже в прямом смысле. Всем основным претендентам на президентское кресло в США, включая самого Трампа, — за 70. Один из них, 78-летний сенатор Берни Сандерс, в начале октября перенес инфаркт и операцию на сердце, но кампанию не остановил.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время принятия резолюции в поддержку импичмента Трампа, 31 октября 2019 года AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время принятия резолюции в поддержку импичмента Трампа, 31 октября 2019 года
© AP Photo/Andrew Harnik

Между тем страсти в стране накалены до предела. Уже не первый год в Америке, по сути, продолжается политическая и информационная "гражданская война" между президентской партией власти и демократической оппозицией, де-факто возглавляемой пока спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Дело идет к импичменту Трампа, то есть официальному предъявлению ему этой палатой обвинений в нарушении закона. Хотя в возможность последующего осуждения президента Сенатом специалисты по-прежнему не верят, поскольку большинство в верхней палате составляют республиканцы.

Понятно, что в кризисных условиях за точность политических оценок и особенно прогнозов в США никто не ручается. Но время идет неумолимо, и календарь требует подведения хотя бы условных предварительных итогов самого необычного президентства в новейшей американской истории.

"Надежда с перспективой" 

Для России эти итоги выглядят пока маловразумительно. Глава МИД РФ Сергей Лавров, которого я попросил их предельно кратко обобщить на ученом совете, посвященном 90-летию Евгения Примакова, в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), на ходу сформулировал: "Есть надежда на сохранение отношений с перспективой их нормализации".

Надежда, как говорится, умирает последней. Но на чем она в данном случае основана, кроме личного кредита доверия действующему президенту США, сразу и не поймешь.

Я спросил одного из подчиненных Лаврова, своего давнего знакомого, что хорошего Трамп сделал в американо-российских отношениях за три года своего правления. И столкнулся с редким случаем, когда этот человек, опытный профессиональный дипломат, явно затруднился с ответом.

Президент США Дональд Трамп REUTERS/Yuri Gripas
Описание
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Yuri Gripas

"Ну… большого я ничего не могу вспомнить, — признал он. — Кроме вот слов о желании нормализовать ситуацию. Кроме того, что мы видим из его общения с нашим президентом: что он понимает прекрасно, что гонка вооружений — это безрассудство. Что в экономике нам выгоднее сотрудничать, чем вводить санкции".

"То есть у него нет каких-то своих личных предубеждений, просто на удивление, — продолжал собеседник. — Человек, вроде бы выросший в холодную войну, в общем, гораздо более свободен от комплексов, чем более молодые люди. У которых видны и антироссийские, и еще антисоветские комплексы".

Конечно, подобная незашоренность Трампа подкупает в нем тех, кто наблюдает за его действиями из Москвы, включая и меня самого. "Но это все на уровне благих намерений", — вздохнул дипломат.

Кривая дорожка 

Куда ведет дорога, вымощенная такими намерениями, мы все знаем. На Смоленской площади напоминают, что с 2011 года власти в Вашингтоне уже 76 раз применяли против России карательные санкции. 36 раундов пришлись на период правления Трампа, то есть по сравнению с его предшественником-демократом Бараком Обамой частота даже возросла. В МИД, правда, подчеркивают, что "мы на санкции уже и внимания не обращаем" и даже видим в них стимул для нашего собственного развития, но все же в американской враждебности по отношению к нашей стране, конечно, нет ничего хорошего.

Санкции — не единственное проявление такой враждебности. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на днях напомнил, что, хотя Мария Бутина, слава Богу, теперь уже дома, в американских застенках по-прежнему находятся "около 100" наших сограждан. Упомянув в этом контексте Виктора Бута, Константина Ярошенко и Богдану Осипову, посол подчеркнул, что, по его убеждению, "многие дела наших соотечественников сфабрикованы, выдуманы".

Мария Бутина в аэропорту Шереметьево, 26 октября 2019 года Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Бутина в аэропорту Шереметьево, 26 октября 2019 года
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

По-прежнему нарушаются и имущественные права России в США. Американские власти фактически экспроприировали шесть объектов, принадлежащих нашей стране и зарегистрированных как дипломатическая собственность. России их не только не возвращают, но и вообще не дают к ним доступа, несмотря на возобновляемые каждые две недели ноты нашего посольства. Американцы предлагают даже "помочь"… продать эти объекты.

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"Мы по-прежнему считаем, что это очень напоминает рейдерский захват, — сказал мне тот же знакомый дипломат. — Когда какие-то люди захватывают вашу собственность, а потом вам же предлагают уступить им ее за бесценок..."

Первые объекты из этого списка, посольские дачи близ Вашингтона и Нью-Йорка, были захвачены американцами еще при администрации Обамы. Но четырех других, включая здания консульств в Сан-Франциско и Сиэтле и вашингтонского торгпредства, Россия лишилась уже при Трампе. Хотя тот, как бывший бизнесмен и застройщик, казалось бы, должен лучше других понимать и ценить принцип неприкосновенности собственности.

Я, кстати, уже подзабыл обстоятельства этих поэтапных захватов и на всякий случай уточнил, не были ли они спланированы заранее, при том же Обаме. Нет, ответили мне, "никакой "накатанности" не было, решения предпринимались индивидуально".

Ну а политические разногласия последних лет между Россией и США я и перечислять не стану, о них писано-переписано. Достаточно вспомнить, пожалуй, самое важное и опасное — последовательное разрушение Вашингтоном договорно-правовых основ международной безопасности и стратегической стабильности.

Хотят ли русские импичмента? 

Так, может быть, для России было бы выгодно поражение Трампа? Вот и конгрессмены-республиканцы из состава комитета палаты представителей по иностранным делам в конце сентября всем скопом напечатали в Wall Street Journal письмо, озаглавленное "Импичмент — это то, чего хочет Владимир Путин". На их взгляд, их коллеги-демократы "намеренно ли, нет ли, но играют точно по схеме президента России". Они выразили надежду на то, что "Пелоси не станет втягивать комитет на глазах всего мира все дальше в межпартийную склоку".

Российские официальные лица тему импичмента Трампа отказываются обсуждать наотрез. Ответ один: это американские внутренние дела, и нас они не касаются.

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Но я не чиновник, а журналист. И исходя из того, что публично говорили высшие российские должностные лица, включая президента страны, беру на себя смелость утверждать, что Москва не хочет импичмента и тем более отстранения от власти практически единственного на сегодняшний день американского политика, который открыто выступает за нормальные отношения с Россией. Хотя бы на словах.

Но при этом я считаю, что если непримиримая оппозиция в Вашингтоне не дает Трампу двигаться к нормализации этих отношений, то наш интерес — в том, чтобы власти США им хотя бы как можно меньше вредили. А коли так, то пусть уж лучше занимаются той самой "межпартийной склокой", чем прямыми нападками на нашу страну.

В этом смысле законодатели-республиканцы, пожалуй, не так уж и неправы. Затеяв попытку импичмента, Пелоси и иже с ней подрывают в американском обществе остатки внутреннего единства. Не то чтобы нам стоило говорить ей за это спасибо — это, в общем-то, действительно не наше дело, — но и сожалеть тоже особо не о чем.

Как там было у древних эллинов и латинян: кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума. А в Священном писании сказано: дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

"Под замок его!" 

Предвыборная гонка в США на данный момент производит какое-то странное впечатление. Напоказ и республиканцы, и демократы демонстрируют непоколебимую уверенность в себе и уверяют, что все происходящее непременно обернется их полным триумфом, а соперники будут посрамлены. Но за внешним шапкозакидательством с обеих сторон чувствуется растерянность.

Для Трампа нынешний скандал вокруг приписываемого ему политически мотивированного давления на Украину — уж и неизвестно, какой по счету. Собственно, за всю его недолгую политическую карьеру не было, наверное, и трех месяцев подряд, когда бы его ненавистники не начинали вновь потирать руки: "Теперь-то уж точно не выкрутится. Вот-вот дожмем!"

Пока не дожали, как ни старались, так что прецеденты — скорее, на стороне хозяина Белого дома. Но в то же время опросы избирателей говорят о том, что идея импичмента постепенно "овладевает массами" в США. Парад госслужащих, готовых давать законодателям показания против президента вопреки запрету Белого дома, напоминает не только о глубине обструкционистского бюрократического "болота", которое Трамп обещал осушить, но и о его собственных просчетах в кадровой политике.

Одно из следствий этих просчетов — затаившие горечь отставники. Сейчас, например, Америка судачит о прогнозе бывшего советника Трампа Энтони Скарамуччи, продержавшегося в 2017 году в аппарате Белого дома всего десять дней. Он недавно предсказал президенту судьбу либо Линдона Джонсона, либо Ричарда Никсона. То есть либо утрату доверия и поддержки собственной партии, а с ними и номинации на выборах, либо уход в отставку под угрозой импичмента.

Энтони Скарамуччи AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Энтони Скарамуччи
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Затем Трамп пережил, можно сказать, всенародное унижение, причем в самый неожиданный для себя момент. Неделю назад воскресным утром он с помпой объявил о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. А вечером в тот же день поехал с женой и свитой на бейсбольный матч чемпионской Мировой серии с участием вашингтонской команды.

Когда о его присутствии было объявлено и стадион загудел, президент расплылся в улыбке. Но она тут же сползла с его лица. Гул — не приветственный, а осуждающий, — сменился скандированием: "Под замок его!" (Lock him up!). Прежде этот лозунг, только с местоимением женского рода, сторонники Трампа часто выкрикивали в отношении Хиллари Клинтон.

Вчерашний день демократов 

Между тем в стане демократов — свои заморочки. Номинальный лидер их гонки, бывший вице-президент США Джозеф Байден, которому 20 ноября должно исполниться 77 лет, выглядит и выступает настолько бледно, что, как говорится, без слез не взглянешь. Среди американцев, с которыми я обсуждал эту тему с момента начала предвыборного марафона, ни один человек не верит, что он "добежит" до ноябрьского финала 2020.

Джозеф Байден AP Photo/Nati Harnik
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Nati Harnik

И сам я тоже в это не верю. Байден — это вчерашний, если не позавчерашний день Демпартии США. По сути, он открыто предлагает вернуться к временам Обамы. Хотя сам Обама до сих пор не поддержал его кандидатуру.

И молчание это настолько оглушительно, что требует хоть какого-то объяснения. На днях Байден сказал, что сам просил Обаму не вмешиваться в ход гонки на его стороне, поскольку, дескать, хочет победить без посторонней помощи. Свежо предание…

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Основные козыри Байдена — большой политический опыт, общенациональная известность, симпатии многих американцев к "дядюшке Джо". Но опыт этот — отнюдь не только позитивный.

В прошлом он дважды пытался бороться за президентское кресло, и козыри его были биты. В 2016 году он пропустил избирательный цикл — отчасти из-за нервного потрясения, вызванного безвременной кончиной старшего сына. Теперь же республиканцы во главе с Трампом обвиняют его в злоупотреблении политическим влиянием и содействии коррупционным схемам младшего сына, Хантера Байдена, в Китае и на Украине.

Главное же, по-моему, — усиливающееся ощущение, что время Байдена ушло. Ведущее американское информационное агентство АП на днях распространило репортаж из Айовы, озаглавленный "Демократические праймериз 2020 года омрачаются растущей неопределенностью". В заходе — рассказ о том, как фаворит гонки встречался с избирателями и битый час им что-то внушал слабым голосом, не отвечая на вопросы; в результате один из его пожилых слушателей просто уснул.

Фокус-кокус

Общий смысл комментария АП, основанного на "десятках" бесед с избирателями и итогах профессиональных опросов, — в том, что среди демократов сейчас необычно много "неопределившихся" с выбором. Да и те, кто уже кого-то облюбовал, говорят, что вполне могут передумать.

Между прочим, в 2008 году главным сюрпризом айовских демократических кокусов была победа малоизвестного сенатора Обамы над фавориткой — Хиллари Клинтон. Вы сами знаете, чем тогда все кончилось.

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Сейчас, если бы мне предложили познакомиться с кем угодно из участников предвыборной гонки среди демократов, я бы предпочел сенатора Элизабет Уоррен и мэра маленького городка Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича. 70-летняя Уоррен — реальный теневой фаворит нынешнего отборочного цикла. "Мэру Питу" в его 37 лет кандидатом в президенты США, конечно, не стать. Но этот уникальный персонаж — замужний гей и верующий христианин, пианист, полиглот и поклонник Джойса, учившийся в Гарварде и Оксфорде и воевавший в Афганистане, — по-моему, прирожденный политик, имеющий большое будущее.

Симптомом "разброда и шатаний" в рядах оппозиции в США была недавняя резонансная статья в New York Times "Встревоженный демократический истеблишмент спрашивает: "А может, еще кто-то есть?". В ней, в частности, указывалось, что Байден серьезно отстает от Уоррен по сбору средств в фонд кампании. Но и само издание, и специалисты, которые позже высказывались на эту тему, считают маловероятным запоздалое появление новых претендентов на президентское кресло — от Хиллари Клинтон и еще одного экс-госсекретаря Джона Керри до бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и даже недавней первой леди страны Мишель Обамы.

"Все дело в экономике"? 

В США считается аксиомой, что избиратели на выборах ориентируются прежде всего "на кошелек", то есть на собственное материальное благополучие. А оно, разумеется, зависит от состояния всей американской экономики. У Билла Клинтона в 1992 году это было насмешливым лозунгом: "Все дело в экономике, глупыш!"

Сейчас я тоже не вижу оснований в этом сомневаться. Как и многие, считаю, что если через год с экономикой США все будет в порядке, то у Трампа будут предпочтительные шансы на переизбрание.

Конечно, полной уверенности в этом нет и быть не может. Даже просто в силу цикличности экономического развития многие в США ожидают спада, и либералы, разумеется, спят и видят, чтобы этот спад начался при Трампе. Но вот буквально только что авторитетный британский журнал "Экономист" вышел с комментарием: "Американская экономика не поддается притяжению рецессии; здоровый рынок труда позволяет американцам тратить деньги и помогает компенсировать нехватку деловых инвестиций".

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На упоминавшейся примаковской встрече в ИМЭМО я спросил президента института академика Александра Дынкина, что он думает о промежуточных экономических итогах президентства Трампа. Он ответил, что за исключением проблемы госдолга основы экономики США выглядят сейчас достаточно прочными — в том числе и благодаря "либеральной налоговой реформе" Трампа и его "более либеральному отношению к экологическим ограничениям".

Маститый специалист согласен с тем, что в американо-российских отношениях в актив действующего президента США записать пока нечего, "кроме намерений". Но он, во-первых, напомнил, что, в отличие от своих ближайших предшественников, Трамп пока не начал ни одной войны, "кроме торговой". А во-вторых, неожиданно для меня, сам поставил вопрос о том, возможны ли сдвиги к улучшению отношений Москвы и Вашингтона до выборов в США, и ответил на него утвердительно.

По словам Дынкина, у него "есть некие сигналы", позволяющие "даже до конца [текущего] года ожидать каких-то шагов — не говорю прорывов, но шагов, которые говорят о стремлении к нормализации отношений" России и США.

Что это за шаги, где и когда они могут быть сделаны или объявлены, собеседник не уточнил. На тот момент предполагалось, что российский и американский лидеры вместе с коллегами из других государств будут участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в середине ноября в Чили и смогут там повидаться.

Но буквально через пару дней этот форум был отменен по решению властей страны-хозяйки. Так что придется, видимо, ждать других благоприятных возможностей.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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