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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Ранее в Конгрессе утвердили две статьи обвинения против президента США в рамках импичмента
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в пятницу вечером в Twitter.

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"Это несправедливо, что меня подвергают [процедуре] импичмента, в то время как я не сделал абсолютно ничего неправильного! - отметил Трамп. - Левые радикалы, ничего не делающие демократы превратились в партию ненависти. Они слишком плохи для нашей страны!"

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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