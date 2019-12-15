Посол ЕС считает, что инцидент в Берлине может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Высылка из ФРГ двух сотрудников посольства РФ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете " Известия " глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Увидим ли мы какие-то реальные перспективы для улучшения ситуации в 2020 году, пока рано говорить. Взглянем на события этого года реалистично: да, у нас не было второй Керчи, но был все же инцидент в Берлине, из-за чего Германия выслала двух российских дипломатов. И ЕС поддерживает Германию в стремлении добиться правосудия и установить ответственных за произошедшее", - отметил он.

Эдерер положительно оценил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако обратил внимание на резолюцию, которая рекомендовала утвердить полномочия российской делегации в этой структуре и не позднее апреля 2020 года представить мониторинговому комитету доклад о том, как Москва выполняет свои обязательства в Совете Европы. По словам посла ЕС, речь в докладе "идет и о территориальной целостности Украины, и еще о ряде вопросов, включая дело [о катастрофе самолета компании "Малайзийские авиалинии", разбившегося в июле 2014 года на востоке Донецкой области, который выполнял рейс] MH-17 и предотвращение нарушений прав ЛГБТ-сообщества".

"Мы отметили прогресс в российско-украинских отношениях, что важно и для отношений между ЕС и Россией. Если вы посмотрите на пять принципов, определяющих политику ЕС в отношении РФ, "полное выполнение минских соглашений" - это номер один. Саммит "нормандской четверки" был важным, а с учетом паузы в три года - и крайне необходимым шагом. И любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении минских соглашений и их реализации", - добавил Эдерер.