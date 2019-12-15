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Высылка из Германии сотрудников российского посольства

Посол ЕС считает, что инцидент в Берлине может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя

Маркус Эдерер также отметил прогресс в российско-украинских отношениях, что важно для изменения политики ЕС в отношении Москвы
Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Высылка из ФРГ двух сотрудников посольства РФ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии может повлиять на отношения Москвы и Брюсселя. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия" глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

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"Увидим ли мы какие-то реальные перспективы для улучшения ситуации в 2020 году, пока рано говорить. Взглянем на события этого года реалистично: да, у нас не было второй Керчи, но был все же инцидент в Берлине, из-за чего Германия выслала двух российских дипломатов. И ЕС поддерживает Германию в стремлении добиться правосудия и установить ответственных за произошедшее", - отметил он.

Эдерер положительно оценил возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, однако обратил внимание на резолюцию, которая рекомендовала утвердить полномочия российской делегации в этой структуре и не позднее апреля 2020 года представить мониторинговому комитету доклад о том, как Москва выполняет свои обязательства в Совете Европы. По словам посла ЕС, речь в докладе "идет и о территориальной целостности Украины, и еще о ряде вопросов, включая дело [о катастрофе самолета компании "Малайзийские авиалинии", разбившегося в июле 2014 года на востоке Донецкой области, который выполнял рейс] MH-17 и предотвращение нарушений прав ЛГБТ-сообщества".

"Мы отметили прогресс в российско-украинских отношениях, что важно и для отношений между ЕС и Россией. Если вы посмотрите на пять принципов, определяющих политику ЕС в отношении РФ, "полное выполнение минских соглашений" - это номер один. Саммит "нормандской четверки" был важным, а с учетом паузы в три года - и крайне необходимым шагом. И любое серьезное изменение отношений между ЕС и Россией будет основываться на прогрессе в отношении минских соглашений и их реализации", - добавил Эдерер.

Теги
РоссияЭдерер, МаркусВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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