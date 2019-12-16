Оппозиция Эстонии грозит вотумом недоверия главе МВД за его критику премьера Финляндии

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Парламентская оппозиция Эстонии планирует вынести вотум недоверия главе МВД Марту Хельме после его критических высказываний в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин. Об этом в понедельник заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

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"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и допустил личные нападки на нового премьер-министра Финляндии, - сказала она порталу ERR. - Тем самым он нанес ущерб эстонско-финским отношениям". Каллас добавила, что если премьер-министр Юри Ратас до конца дня понедельника не отправит в отставку Марта Хельме, Партия реформ инициирует в отношении главы МВД вотум недоверия в парламенте.

"Ни премьер-министр, ни министр внутренних дел не воспользовались возможностью, чтобы извиниться перед главой финского правительства, - сказала Кая Каллас. - Юри Ратас давно не контролирует происходящее в правительстве. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию".

Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар в понедельник заявил, что его однопартийцы проголосуют за вотум недоверия в отношении Марта Хельме. Для успеха вотума его должен поддержать 51 депутат 101-местного парламента.

Критика в адрес Санны Марин

В воскресенье глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии Санны Марин. Выступая в эфире радиостанции TRE Raadio, он вспомнил цитату Ленина, "о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился". Хельме отметил, что "вот тут мы как раз и видим, как продавщица (и бывшая помощница в пекарне - прим. ТАСС) поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства".

Премьер-министр Юри Ратас позднее призвал всех членов правительства уважительно относиться к финским коллегам. Вскоре после этого Хельме назвал свои высказывания в адрес Марин отражением собственной позиции и позиции партии, а не всего правительства.

Парламент Финляндии 10 декабря проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против - 70. Официально Марин и ее правительство, 76-е по счету, уже утвердил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым главой правительства в финской истории.