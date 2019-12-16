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Оппозиция Эстонии грозит вотумом недоверия главе МВД за его критику премьера Финляндии

Глава МВД Эстонии Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьера Финляндии Санны Марин, вспомнив цитату Ленина, "о том, что любая кухарка может стать министром"

ТАЛЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Парламентская оппозиция Эстонии планирует вынести вотум недоверия главе МВД Марту Хельме после его критических высказываний в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин. Об этом в понедельник заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

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"Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и допустил личные нападки на нового премьер-министра Финляндии, - сказала она порталу ERR. - Тем самым он нанес ущерб эстонско-финским отношениям". Каллас добавила, что если премьер-министр Юри Ратас до конца дня понедельника не отправит в отставку Марта Хельме, Партия реформ инициирует в отношении главы МВД вотум недоверия в парламенте.

"Ни премьер-министр, ни министр внутренних дел не воспользовались возможностью, чтобы извиниться перед главой финского правительства, - сказала Кая Каллас. - Юри Ратас давно не контролирует происходящее в правительстве. Заявления Марта Хельме вредят международной репутации Эстонии. Это давно уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая в целом позорит Эстонию".

Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар в понедельник заявил, что его однопартийцы проголосуют за вотум недоверия в отношении Марта Хельме. Для успеха вотума его должен поддержать 51 депутат 101-местного парламента.

Критика в адрес Санны Марин

В воскресенье глава МВД Эстонии и председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме раскритиковал назначение на пост премьер-министра Финляндии Санны Марин. Выступая в эфире радиостанции TRE Raadio, он вспомнил цитату Ленина, "о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился". Хельме отметил, что "вот тут мы как раз и видим, как продавщица (и бывшая помощница в пекарне - прим. ТАСС) поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства".

Премьер-министр Юри Ратас позднее призвал всех членов правительства уважительно относиться к финским коллегам. Вскоре после этого Хельме назвал свои высказывания в адрес Марин отражением собственной позиции и позиции партии, а не всего правительства.

Парламент Финляндии 10 декабря проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против - 70. Официально Марин и ее правительство, 76-е по счету, уже утвердил президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым главой правительства в финской истории.

Теги
ЭстонияФинляндияМарин, Санна
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