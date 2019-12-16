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СМИ: жертвами нападения боевиков на востоке ДР Конго стали 12 человек

Пятеро из них, по данным радио Okapi, были застрелены в ресторане

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) напали на город Каманго (провинция Северное Киву) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и убили 12 мирных жителей. Об этом сообщила в понедельник конголезская радиостанция Okapi.

По ее данным, нападение произошло в воскресенье, боевики врывались в дома и убивали жителей. Пять человек были застрелены в ресторане в центре Каманго.

Как отмечает радиостанция, с начала наступления регулярных частей ДР Конго на позиции АДС от рук боевиков из этой группировки в провинции Северное Киву погибли 213 мирных жителей.

Теги
Конго (ДРК)
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