СМИ: жертвами нападения боевиков на востоке ДР Конго стали 12 человек

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) напали на город Каманго (провинция Северное Киву) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и убили 12 мирных жителей. Об этом сообщила в понедельник конголезская радиостанция Okapi.

По ее данным, нападение произошло в воскресенье, боевики врывались в дома и убивали жителей. Пять человек были застрелены в ресторане в центре Каманго.

Как отмечает радиостанция, с начала наступления регулярных частей ДР Конго на позиции АДС от рук боевиков из этой группировки в провинции Северное Киву погибли 213 мирных жителей.