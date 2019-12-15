AFP: боевики убили более 20 человек на востоке ДР Конго

ТАСС, 15 декабря. Боевики террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили по меньшей мере 22 человека в ночь на воскресенье в агломерации Бени (провинция Северное Киву) в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местные власти.

В пятницу президент ДРК Феликс Чисекеди объявил об отправке в район города Бени 21 тыс. бойцов спецназа для борьбы с АДС.

С конца октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению боевиков. Основные действия армейские части ведут против отрядов АДС в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой. Операция стала результатом договоренности об укреплении региональной безопасности, достигнутой пятью странами - ДРК, Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией. Она предусматривает проведение совместных военных операций в приграничных зонах.