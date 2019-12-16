Медведчук считает лукавством слова Пристайко об имплементации "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает лукавством заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о готовности включить в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", предусматривающую особый статус Донбасса. Об этом Медведчук заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на конференции киевской городской организации оппозиционной партии.

"Это чистой воды лукавство, обман", - заявил Медведчук, комментируя заявление министра иностранных дел Украины.

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" напомнил, что несколько дней назад Верховная рада приняла решение о продлении на год срока действия принятого в 2014 году закона об особенностях местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях, но при этом не внесла в этот закон никаких изменений, за исключением технической правки - "с 2019 на 2020". Медведчук отметил, что президентское большинство Рады отказалось рассматривать предложенный ОПЗЖ законопроект о включении в законодательство Украины (имплементацию) "формулы Штайнмайера", предусматривающей придание особого статуса Донбассу.

"Сейчас он (Пристайко - прим. ТАСС) говорит, что они готовы внедрять и имплементировать "формулу Штайнмайера", - отметил Медведчук. - Но я думаю, что это очередная оговорка, очередная попытка превратить это все в фарс, без желания и без наличия политической воли на установление мира". "Отсутствует политическая воля на мир и у господина Пристайко, и у всей команды, и у президента Украины [Владимира] Зеленского", - считает глава политсовета ОПЗЖ.

В качестве обоснования своих слов Медведчук напомнил о предложенном президентом Зеленским законопроекте о поправках в Конституцию Украины для проведения децентрализации власти. "В этом законопроекте <...>, абсолютно нет ничего, что сказано в минских соглашениях, а значит, и в этом контексте власть не собирается идти по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью украинскому агентству УНИАН, что Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. Пристайко уточнил, что парламентарии попытаются предусмотреть в законе саму идею формулы, а не дословно вписать ее содержание.

"Формула Штайнмайера"

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 году предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила название "формула Штайнмайера".