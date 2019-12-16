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Brexit

Джонсон провел первые назначения после победы на выборах

Крупные перестановки в составе его кабинета ожидаются лишь после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первые новые назначения в составе своего кабинета после победы на досрочных парламентских выборах. Как сообщает телеканал Sky News, должность министра по делам Уэльса получил консерватор Стивен Харт, а министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта была переназначена Ники Морган.

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Прежний министр по делам Уэльса Алан Кэрнс в начале ноября был вынужден подать в отставку со своего поста из-за судебного скандала, в котором он оказался замешан. Морган же должна была покинуть свою должность в связи с тем, что не принимала участия в выборах в Палату общин и потеряла депутатский мандат. Тем не менее, в понедельник было объявлено, что королева Великобритании Елизавета II пожаловала Морган пэрство и титул баронессы. Она станет членом Палаты лордов британского парламента и благодаря этому сможет исполнять обязанности министра.

В ближайшее время Джонсону предстоит заполнить еще две вакантные должности заместителей министров, а крупные перестановки в составе его кабинета ожидаются лишь в феврале - после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС, что должно произойти 31 января 2020 года.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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