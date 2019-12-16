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Выборы президента США - 2020

Участники предвыборной гонки в США добиваются упрощения допуска к теледебатам

Претенденты от Демократической партии США хотели бы отмены ныне действующих правил

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года обратились в Национальный комитет партии с просьбой пересмотреть условия допуска участников на общенациональные теледебаты. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к выборам.

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По его данным, участники предвыборной гонки хотели бы отмены ныне действующих правил, согласно которым в теледебатах имеют право участвовать лишь те претенденты, которые заручились поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов, а также собрали пожертвования в свои предвыборные фонды минимум у 200 тыс. потенциальных избирателей.

В письме, на которое ссылается Elections Central, указывается, что введенные Национальным комитетом Демократической партии правила "привели к нежелательному и искусственно созданному" ограничению числа участников теледебатов, и содержится призыв допустить к теледебатам всех тех претендентов, которые выполнили по крайней мере одно из требований.

Сейчас оба требования выполнили семь претендентов: бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, миллиардер Том Стейер и предприниматель Эндрю Янг. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис выполнила оба условия, однако на прошлой неделе объявила о выходе из предвыборной гонки. Сенатор от штата Нью-Йорк Кори Букер и член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард выполнили лишь одно из условий и к теледебатам не допущены. Сенатор Букер, по данным Elections Central, выступил инициатором подготовки письма, которое поддержали и другие претенденты.

По оценке Elections Central, если Национальный комитет Демократической партии сейчас примет решение о пересмотре им же разработанных правил, то "возникший хаос может сильно повлиять на ход предвыборной борьбы".

Последние в этом году теледебаты демократов назначены на 19 декабря. Они пройдут в зале Университета Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Их будут вести журналисты телекомпании PBS и интернет-издания Politico. Дебаты будут демонстрироваться в прямом эфире телекомпаний PBS и CNN. Имя соперника действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост президента будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Выборы главы государства пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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