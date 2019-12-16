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Госдеп не считает, что встреча Трампа с Лавровым навредила отношениям США с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский так и не получил возможности встретиться с американским лидером в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме не навредила отношениям между Вашингтоном и Киевом. Такое мнение высказал в понедельник представитель Госдепартамента высокого ранга на брифинге, стенограмму которого распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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"Нет", - заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли он, что встреча Трампа с Лавровым нанесла ущерб политике Вашингтона в отношении Киева, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский так и не получил возможности встретиться с президентом США в Белом доме.

"Существует два вида отношений: плохие и хорошие. И существует целый спектр между действительно хорошими и действительно плохими отношениями. Нужно вести переговоры на самом высоком уровне, даже когда отношения являются непредсказуемыми", - добавил дипломат.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению американской стороны посетил США с рабочим визитом. В Вашингтоне он провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Также Лавров был принят Дональдом Трампом в Белом доме. По информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обсуждались, в частности, афганская проблематика и ситуация в Сирии, вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности.

Ранее в Соединенных Штатах разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, ставшего в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, а также встречу с ним в Белом доме. В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни сообщил, что администрация США всерьез не обсуждала организацию визита Зеленского для проведения переговоров с Трампом.

Главы двух государств 25 сентября встречались в Нью-Йорке, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. При этом Трамп пригласил Зеленского посетить американскую столицу, однако не указал дату. На уточняющий вопрос Зеленского о времени американский лидер, указав на журналистов, пошутил: "Они назовут вам дату".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Захарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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