Успеть за десять часов. Лавров завершил визит в Вашингтон

За время своего пребывания в столице США, глава российской дипломатии успел провести переговоры со своим американским коллегой Майклом Помпео, встретиться в Белом Доме с Дональдом Трампом, а также пообщаться с политологами и дважды с журналистами

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон продлился меньше суток, но столь сжатые сроки не повлияли на плотную программу российской делегации. Переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, встреча в Белом Доме с американским лидером Дональдом Трампом, общение с политологами и дважды с журналистами - все это за десять часов. Даже дорога из Москвы в Вашингтон и обратно заняла у российской делегации в два раза больше времени. Ожидать прорывных итогов было бы наивно, ведь сегодня у Москвы и Вашингтона сохраняются разногласия по большинству как двусторонних, так и региональных вопросов. Вместе с тем визит главы российкого МИД в Соединенные Штаты, проработанный в максимально сжатые сроки, наглядно продемонстрировал, что стороны готовы вместе искать решения для сближения своих позиций, хотя, как признал Лавров, "добиться этого в одночасье" вряд ли удастся. А выводить двусторонние отношения на более высокий уровень, по словам его американского визави, необходимо. Интерес, к которому привыкли Оператор американского телевидения, только оказавшись вне зала Госдепартамента США, искренне извиняется перед российскими журналистами. Буквально минуту назад началась встреча Лаврова и Помпео в расширенном составе, и в поисках лучшего ракурса в переговорной комнате телевизионщик сначала несколько раз зацепил коллег из России камерой, а уже на выходе отдавил им ноги.

На первый взгляд, стандартный протокол: главы внешнеполитических ведомств сидят за столом переговоров напротив друг друга, вступительных слов нет, вопросы, выкрикиваемые журналистами из толпы, по традиции остаются без ответа. Но каждый раз российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают у представителей СМИ повышенный интерес, к которому все, кажется, уже привыкли. В этот раз на пресс-конференции, одна из которых проходила в посольстве России в Вашингтоне, было аккредитовано около сотни журналистов. Столько представителей иностранных СМИ в стенах российской дипмиссии, по признанию ее сотрудников, не видели давно. День у репортеров тоже получился весьма насыщенным - они посетили российское посольство, Белый дом, дважды Госдеп, сначала побывав на протокольной съемке, а затем на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств двух стран. Family photo для Трампа В отличие от предыдущего визита Лаврова в Вашингтон в мае 2017 года, российские и иностранные журналисты были допущены не на все мероприятия с его участием. К примеру, общение с экспертами Центра национальных интересов до последнего момента было открытым для пишущих корреспондентов, однако по инициативе американской стороны представителей СМИ на встречу в итоге не пустили. Довольно строгие правила для российских и западных журналистов действовали и в Госдепартаменте. Репортеров запускали на протокольную съемку небольшими группами, а совместную пресс-конференцию они невозмутимо ожидали на улице под дождем. В то же время от стандартной практики, знакомой российским журналистам благодаря американскому посольству в Москве, которая включает в себя обязательную сдачу техники и жидкостей на входе, в Госдепе отказались.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

В свою очередь беседа с американским лидером с самого начала была закрыта для прессы. На встрече Лаврова с Трампом присутствовал только личный фотограф принимающей стороны. К слову, за полчаса до вылета российской делегации общественность все же смогла увидеть, как проходила эта встреча. На опубликованной Белым домом совместной фотографии Трамп сидит за своим столом в Овальном кабинете, а рядом с ним стоит Лавров. Очередное family photo для президента США. Профессиональное парирование В своих вступительных словах Лавров и Помпео подтвердили, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по ряду вопросов сохраняются. Среди таких тем будущее форматов по контролю над вооружениями, ситуация в Венесуэле, ядерный арсенал КНР, способы урегулирования ситуации на Корейском полуострове и, конечно же, "российское вмешательство" в американские выборы.

Соединенные Штаты никогда не признают "аннексию" Крыма, продолжат санкционное давление на Пхеньян, выступают за присоединение Пекина к новому соглашению по контролю над вооружениями и призывают Россию поддержать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Такие заявления глава американской дипломатии озвучил не в первый раз. И каждое из них Лавров профессионально парировал, объясняя, почему Москва не разделяет ту или иную позицию Вашингтона. Так, касаясь темы Корейского полуострова, российский министр обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в Пхеньяне, которая, по его словам, требует срочных шагов. "Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу и лишь потом вернуться к вопросам снятия санкций и прочего", - пояснил он, добавив, что односторонних санкций в отношении КНДР было принято "уже больше, чем достаточно". Судьбу правительства в Венесуэле должен определять исключительно ее народ, а не другие страны, уверен глава российского МИД. Он также выразил надежду на то, что контакты между правительством Венесуэлы и умеренной оппозицией "дадут нужные результаты и кризис будет урегулирован исключительно мирным способом". Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили будущему Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Действие данного соглашения истекает в феврале 2021 года, однако его судьба до сих пор остается под вопросом. Лавров и в своем вступительном слове, и при ответе на вопросы на двух пресс-конференциях заявил, что Россия к продлению СНВ-3 готова и предложила американским партнерам "любые варианты". Он призвал Соединенные Штаты "не пускать на самотек" сферу стратегической стабильности. В свою очередь Помпео от прямого ответа на вопрос журналистов о будущем данного соглашения воздержался, в очередной раз переведя тему на тревожащие Вашингтон китайские ядерные арсеналы. Между тем, по данным российской стороны, они значительно меньше, чем у Москвы и Вашингтона. "Нас услышали" По ряду вопросов, включая сирийское урегулирование и глобальную безопасность, сторонам удалось если не достигнуть понимания, то хотя бы донести свои позиции.

Так, российский министр по итогам встреч с Помпео и Трампом выразил уверенность в том, что американская сторона все же услышала предложения Москвы по ДСНВ. "До 5 февраля 2021 года все остается в наших руках и в руках Соединенных Штатов. Наши предложения на столе. Нас услышали, решать теперь Вашингтону", - сказал он. Лавров и Помпео также подтвердили, что военного решения конфликта в Сирии нет. Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили двустороннему экономическому сотрудничеству. Стороны указали на свою заинтересованность в его дальнейшем развитии "для взаимной выгоды", несмотря на санкции. Кроме того, госсекретарь США сообщил, что Москва и Вашингтон в не столь отдаленном будущем сделают важное заявление об экономических усилиях двух стран, попросив журналистов "еще немного подождать". К слову, экономика - далеко не единственная сфера, где РФ и США проявляют заинтересованность в развитии сотрудничества. На совместной пресс-конференции с Лавровым Помпео заявил о намерении сделать "более качественным" взаимодействие с Москвой в сфере борьбы с терроризмом и наркотрафиком. "Никто секретов не раскрывал" В посольстве России в Вашингтоне при входе в зал, где проходило общение Лаврова с представителями СМИ, стоят четыре российских флага, ставшие олицетворением нынешнего состояния российско-американских отношений. Именно эти флаги были сняты со зданий генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгпредства РФ в Вашингтоне и резиденций российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле после решения Госдепа об их закрытии в августе 2017 года. В ожидании пресс-конференции их с интересом рассматривали и фотографировали российские и американские журналисты.

Тема визовых проблем и возвращения дипсобственности, как и ожидалось, обсуждалась на встрече Лаврова и Помпео. На пресс-конференции глава МИД РФ обратил внимание своего американского коллеги на то, что срок выдачи виз гражданам РФ в посольстве США в Москве может занимать до 300 дней, в то время как в российском консульстве в Вашингтоне сроки остались прежними. Примечательно также, что во избежание визовых проблем, с которыми российская делегация столкнулась в сентябре этого года в преддверии Генассамблеи ООН, в Вашингтон с министром полетели журналисты с действующими американскими визами. Не обошлось, конечно, и без традиционных рассуждений о "российском вмешательстве" в американские выборы. Эту тему поднял на совместной пресс-конференции Помпео. А в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Белого дома сообщалось, что Трамп на встрече с Лавровым предостерег российскую сторону от такого вмешательства. В Москве к таким обвинениям относятся с иронией. По словам российского министра, в ходе его встречи с президентом США "никто друг другу секретов не раскрывал". "Российский след" Чтобы развенчать мифы о "российском следе", в РФ неоднократно заявляли о готовности предать гласности переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу.